Kapadokya'da sıcaktan bunalan develere dondurmalı destek: 10 külah yedi Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da turistik turlar için kullanılan develere verilen dondurmadan bir deve 10 külah yedi.

İHA

Sıcak havalar tüm yurdu etkisi altına aldı...

Vatandaşların tatil için tercih ettiği Kapadokya'da da sıcaklar etkisini gösteriyor.

Afrika'dan gelen sıcak hava dalgasının etkisiyle Kapadokya'da hissedilen sıcaklık yer yer 40 dereceyi geçiyor.

Bölgeyi ziyaret eden turistlerin kısa süreli turlarla gezinti yaptığı develer ise sıcaklara karşı sahipleri tarafından serinletilmeye çalışılıyor.

10 külah dondurma yedi

Kapadokya'da turist gezdirmek amacıyla kullanılan 14 yaşındaki deve de dondurma ve soğuk karpuz kabuğu yiyerek serinliyor.

Ürgüp ilçesi Üç güzeller mevkiinde turistlere deve turu yaptıran Muhammed Harput, 40 dereceyi aşan sıcaklık nedeniyle huysuzlaşan devesine günde en az 10 külah dondurma yedirdiğini söyledi.

"Müşteri üzerindeyken huysuzlaşıyor"

Devesine belirli aralıklarla dondurma veya soğuk yiyecekler verilmediği zaman huysuzlaştığını belirten Harput, şöyle dedi: