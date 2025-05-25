AA

Günü ailesiyle ya da iş için yollarda geçirecek olan vatandaşlar, kara yollarındaki son durumu merak ediyor.

Geçecekleri güzergahta çalışma olup olmadığını merak edenler, bu konuda en net bilgilere ulaşmak istiyor.

Vatandaşlar yollarda sorun yaşamamak, ya da geç kalmamak için, "Hangi kara yolunda çalışma var?" sorusunu araştırıyor.

Peki, Hangi kara yolunda çalışma var? İşte kara yollarında son durum...

İZMİR-ANKARA İSTİKAMETİNDE YOL ÇİFT YÖNLÜ OLARAK SAĞLANIYOR

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Bursa Çevre Otoyolu'nun 0-3. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle İzmir istikameti ulaşıma kapatıldığı için trafik akışı İzmir-Ankara istikametinden çift yönlü sağlanıyor.

İSTANBUL- ANKARA

Yavuz Sultan Selim Köprüsü Ankara-İstanbul (Kuzey) istikametindeki yol bakım ve onarım çalışması sebebiyle bant aktarımı yapılarak trafik akışı İstanbul-Ankara (Güney) istikametinden gidiş-geliş olarak devam ediyor.

TEŞİLOVA- BURDUR

Yeşilova- Burdur yolunun 0-8 kilometrelerindeki yol genişletme çalışması dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleşiyor.

İSTANBUL- KIRKLARELİ

Ankara Çevre Otoyolu 0-1. kilometrelerinde, İstanbul-Kırıkkale istikametinde Susuz Köprülü Kavşağı sağ toplayıcı yolundaki yol yapım çalışmaları nedeniyle şerit daraltması yapılıyor.

KAŞ- DEMRE- FİNİKE

Kaş-Demre-Finike yolunun 53-54 kilometrelerindeki menfez yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

TARSUS- ADANA- GAZİANTEP

Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolunun Bahçe Kavşağı-Nurdağı kavşağı kesimi 6-9. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

İYİDERE- RİZE

İyidere-Rize yolunun 26-28. kilometrelerindeki yol yapım çalışması nedeniyle Rize-İyidere yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

SAMSUN-ANKARA

Samsun-Ankara yolunun 36-37. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleşiyor.

KARS- ARDAHAN

Kars-Ardahan yolunun 50. kilometresindeki üstyapı çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

KAMAN- KIRŞEHİR

Kaman-Kırşehir yolunun 0-1. kilometrelerindeki yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.