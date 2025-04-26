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İHA

Karabük'te bulunan Antepoğlu Sanayi Sitesi'nde akşam saatlerinde iş yerinde araç teslim eden Burak Özdal, yol kenarında hareketsiz duran bir leylek fark etti.

Uçamayan ve bir gözü görmeyen leyleğin üşümüş ve hasta olduğunu düşünen Özdal, hayvanı aracına alarak iş yerine götürdü.

LEYLEĞİN UZUN SÜRE AÇ VE SUSUZ KALDIĞI TESPİT EDİLDİ

Leyleği sobanın yanında ısıtan ve su ile besleyerek gece boyunca leylekle ilgilenen Özdal, sabah saatlerinde hayvanı Karabük Belediyesi Hayvan Barınağı ve Bakım Evi'ne götürerek yetkililere teslim etti.

Veteriner hekimler tarafından yapılan ilk incelemede, leyleğin uzun süre aç ve susuz kaldığı, bu nedenle bitkin düştüğü tespit edildi.

"SOBANIN YANINDA BİR GÜZEL ISITTIK, KENDİNE GELDİ"

Burak Özdal yaşadıklarını şöyle anlattı:

Araba teslim ediyordum. Yol kenarında duruyordu, yanına yaklaştım. Uçamaya çalıştı, uçamadı. Üşütüp hasta oldu sandık. Arabaya koyup dükkana getirdik. Sobanın yanında bir güzel ısıttık, kendine geldi.

Leyleğin gerekli tedavi ve bakımlarının ardından tekrar doğaya bırakılacağı öğrenildi.