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Haber Merkezi

Bahar geldi, doğada hareketlilik arttı.

Karadeniz zirvelerinde de havaların ısınmasıyla canlılar kış durgunluğunu üzerinden arttı.

Özellikle arıcılıkla uğraşanlar bu aylarda peteklerini sık sık 'oğul' tehlikesine karşı kontrol ediyor.

KARADENİZ ARICILARININ OĞUL SEZONU

Peteğe fazla gelen arı kolonisinin bir kısmının kraliçe arı ile petekten ayrılıp yeni bir yuva arayışı olarak tanımlanan oğul olayları her bahar döneminde olduğu gibi yeniden artış gösterdi.

Rize'nin Çayeli ilçesi, Senoz Vadisi'nde yer alan Yeşiltepe Köyü'nde bu doğa mucizesinin son örneği yaşandı.

Sabah saatlerinde doğan güneşle birlikte petekten çıkıp bir ağaç dalına konan koloniyi fark eden arıcılar harekete geçti.

BİNLERCE ARIYI DALDAN TOPLADILAR

Özel kıyafetlerini giyen arıcılar, daldaki kraliçe ve beraberindeki binlerce arıyı boş bir kovana aktardı.

O anlarda kameralar kayıttaydı.

Bu mucizevi doğa olayı anbean kayıt altına alındı.

OĞUL NENİR?

Bal arısı kolonilerinin yeni nesil oluşturmak amacı ile kovandaki arıların bir kısmı ile ve ana arı ile kovandan ayrılmasına oğul verme denir. Oğul normal şartlar altında ilkbahar mevsiminde görülür.