Karaman'da Göksu Nehri, turkuaz rengiyle büyülüyor

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Doğanın içindeki bazı renkleri doğal almayan bir yöntemle elde etmek nerede ise imkansız.

İste Göksu Nehri'nde bulunan Turkuaz rengi de bunlandan biri.

Göksu Nehri, görenlerin deyimi ile "bir tabiat harikası".

SÜRPRİZLİ

Antalya, Konya, Karaman'dan geçerek Mersin'in Silifke ilçesinden Akdeniz'e dökülen yaklaşık 260 kilometre uzunluğundaki Göksu Nehri, turkuaz rengiyle doğaseverler için bir çok sürprizi içinde barındırıyor.

BIÇAKÇI KÖPRÜSÜ

Karaman merkeze 45 kilometre mesafedeki Bucakkışla köyü sınırlarından da geçen nehir, 14. yüzyılda inşa edildiği düşünülen tarihi Bıçakçı köprüsüyle birleştiği noktada doğa ve tarihseverleri de bir araya getiriyor.

GEÇTİĞİ YERLERE HAYAT VERİYOR

Uzun yolculuğu sırasında geçtiği alanlara hayat veren Göksu, kanyonlarda oluşturduğu manzaralarla doğaseverler için etkileyici bir atmosfer sunuyor.