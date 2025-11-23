Kars'ta 2020 yılında sular altında kaldı: Barajın çekilmesiyle yeniden gün yüzüne çıktı

- Kars'ta Karakurt HES Barajı'nın su çekilmesiyle, 2020'de su altında kalan köydeki yapılar yeniden ortaya çıktı.
- Cami, kilise ve tarihi binaların kalıntıları, su seviyesi düşünce görülebilir hale geldi.
- Ziyaretçilerin ilgisini çeken yapıların dronla görüntüleri de paylaşıldı.
5 yıl aradan sonra yeniden gün yüzüne çıktı...
Kars'ın Sarıkamış ilçesine 28 kilometre uzaklıkta Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapılan Karakurt HES Barajı'nın tamamlanıp 8 Şubat 2020'de su tutulmaya başlamasının ardından köy, tamamen su altında kaldı.
Baraj kapaklarının kısmen açılmasıyla su seviyesi düşünce köydeki evler, cami, kilise ve bazı tarihi binalar gün yüzüne çıktı.
CAMİ VE KİLİSLER İLGİ ÇEKİYOR
Su seviyesinin düşmesiyle eski köye ait yapıların kalıntıları, cami ve kilisenin görünür hale gelmesi ziyaretçilerin de ilgisini çekiyor.
Kars-Erzurum kara yolu üzerinde bulunan köyde görünür hale gelen yapılar dronla havadan görüntülendi.