Kars'ta baraj kapağı açıldı, tarihe gömülen köy ortaya çıktı

Karakurt Baraj Gölü'nün kapağı açılınca sular altında kaldığı için terk edilen köy görünür hale geldi...

Kars'a bağlı Sarıkamış ilçesinde bulunan Karakurt Barajı, bölgedeki enerji ve sulama ihtiyacını karşılarken aynı zamanda eski Karakurt köyünün sular altında kalmasına neden olmuştu. Köy sakinleri, sular altında kalan köyde anılarını geride bırakarak yeni yerleşim yerlerine taşınmak zorunda kalmıştı.

BARAJDA BULUNAN SU SEVİYESİ CİDDİ ORANDA AZALDI

Ancak son zamanlarda genel olarak yağışların azalması, tarımsal sulama ihtiyacının artması ve baraj kapağının açılması ile barajda bulunan su seviyesi de ciddi oranda azaldı.

KÖYÜN ESKİ YAPILARI GÖZLE GÖRÜNÜR HALE GELDİ

Yağışların azalmasından dolayı su seviyesinde düşüş gerçekleşmesiyle beraber, köyün eski camisi, ev kalıntıları, kilise ve diğer yapılar gözle görünür hale geldi.

SU SEVİYESİ DAHA DA DÜŞECEK

Baraj gölündeki suyun çekilmesi üzerine görünür hale gelen köy, doğal olayların insan yaşamı üzerindeki etkisini de gözler önüne seriyor.

Aynı zamanda Karakurt Barajı'nın kapağının açılmasıyla beraber baraj gölünde bulunan suda yaklaşık olarak 30 metre kadar düşüş meydana geldi.

Su seviyesindeki düşüşün bu kadarla kalmayacağı, daha da düşeceği öğrenildi.