Kars'ta bozkırın ortasında eylül güzelliği "Bozkırın ortasındaki vaha" olarak bilinen tarihi Benliahmet Tren İstasyonu'nu sararan tarım arazilerinin arasındaki 20 bin çam ağacı, havadan görüntülendi.

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İHA

Kars’ın Selim ilçesinde bundan tam 56 yıl önce Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’nda çalışan işçiler, ağaçlandırma çalışması yaptı.

Yapılan bu ağaçlandırma çalışması yöre halkı arasında ‘bozkırın ortasındaki vaha’ olarak adlandırıldı.

Bu kapsamda da Benliahmet Tren İstasyonu, sonbaharda görenleri mest ediyor.

KARS'TA TURİZME KATKI SAĞLIYOR

Demirden İpek Yolu Bakü-Tiflis-Kars ve Doğu Ekspresi güzergahında bulunan vaha, Kars turizmine de katkı sağlıyor. Çam ağaçlarının arasındaki tarihi kule, eski istasyon binası ve taş evler, görenlerin de ilgisini çekiyor.

HER MEVSİM BAİKA BİR GÜZELLİĞE BÜRÜNÜYOR

TCDD tarafından 1969 yılında Doğu Anadolu’daki tren yolları ile tren istasyonları çevresine yoğun kar yağışının rayları olumsuz etkilemesini engellemek amacıyla dikilen yaklaşık 20 bin çam ağacı 4 mevsim bir başka güzelliğe bürünüyor.

Çam ağaçlarının yeşili, tarım arazilerinin kahverengi ve sarı renkleriyle birleşmesiyle ortaya çıkan kartpostallık görüntüler dronla kaydedildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)