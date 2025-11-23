Kars'ta kartpostallık görüntüler: Gökyüzü kızıla büründü

- Kars'ta gün batımında oluşan kızıllık kartpostallık manzaralar yarattı.
- Batan güneş, Kars Çayı'nın sularına yansıyarak eşsiz bir görüntü oluşturdu.
- Bölgenin coğrafi konumu ve havası, bu manzaraların sıkça görülmesini sağlıyor.
Türkiye'nin Kafkaslara açılan kapısı Kars'ta görsel şölen...
Özellikle bulutların yoğunlaştığı bölgelerde daha da belirginleşen kızıllık, Kars Çayı çağlayarak akışıyla birleşince kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Batan güneşin kızıl ışıkları, Kars Çayı'nın durgun sularına yansıyarak eşsiz bir ahenk oluştu.
O ANLAR KAYDEDİLDİ
Kızıla bürünen bulutlar güneşin tam olarak batmasıyla birlikte kentin üzerinden çekildi.
O anlar anbean kaydedildi.
Öte yandan Kars'ın temiz havası ve coğrafi konumu, bu tür manzaraların sıkça yaşanmasına imkan sağlıyor.