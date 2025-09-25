Kars'ta polisi görünce 'arıza yaptı' dedi, aracını emniyet şeridine çekti: Ehliyetsiz çıktı Kentte denetim yapan polisleri görüp uygulama noktasına 200 metre mesafede emniyet şeridinde durdurduğu otomobilinin kaputuna açarak kontrol eden sürücünün ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı. Aracında arıza olmadığı tespit edilen sürücüye 18 bin 677 TL idari para cezası uygulandı.