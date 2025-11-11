Kasım ayında dolabınıza pirinç koyun: İşte sebebi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kış mevsiminde evlerde küf oluşumu daha çok artıyor.

Uzmanlara göre, sıcak iç ortam ile soğuk dış hava arasındaki sıcaklık farkı, ev içinde yoğunlaşmaya ve yüksek nem oranına neden oluyor. Bu durum da küfün oluşması için ideal bir ortam yaratıyor.

Evlerin bazı bölgeleri küfe karşı daha hassas. Bu bölgelerden biri de gardroplar.

Hava akışının sınırlı olduğu bu kapalı alanlar, nemin hapsolmasına yol açıyor.

Üstelik dolapların aşırı doldurulması, havalandırmayı daha da zorlaştırarak küf oluşumunu hızlandırabiliyor.

Neyseki bu durumu engellemenin bir yöntemi var.

BİR KASE PİRİNÇ KOYUN

Wiltshire’a göre, gardıroplara küçük havalandırma delikleri açmak hava akışını artırarak küf oluşumunu önlemeye yardımcı oluyor.

Ayrıca, dolap içerisine yerleştirilecek bir kase pirinç veya bir miktar kabartma tozu, havadaki fazla nemi emerek rutubeti azaltabiliyor.

Küf sorunlarının ciddi boyutlara ulaşabileceğini belirten Wiltshire,“Tüm giysiler onarılamayacak kadar zarar gördüğünde bu durum oldukça yıkıcı olabilir. Kış aylarında iç mekan sıcaklığıyla dışarıdaki soğuk havanın birleşimi, yüksek nem seviyelerine yol açar. Bu nedenle önlem almak şart.” ifadelerini kullandı.

Basit önlemlerle gardıroplarda nem ve küf sorununu önlemek, hem kıyafetlerin ömrünü uzatıyor hem de kötü kokuların oluşmasını engelliyor.