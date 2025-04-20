Kastamonu'da huzurevinde tanışıp evlendiler

İHA

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde bulunan Tosya Huzurevi’nde kalan Zilfi Taşkıran (66) ve Hüseyin Dere (70), huzurlu bir yaşamın yeni bir başlangıcını yapmak üzere dünyaevine girdi. Huzurevinde tanışan ve birbirlerine hayat arkadaşlığı teklif eden çift için özel bir nikah töreni düzenlendi. Törene, Tosya Kaymakamı Uğur Ünsal, Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, Kastamonu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Köksalan, Tosya Aile ve Sosyal Hizmetler İlçe Müdürü Oğuz Yıldız, Tosya Huzurevi Müdürü Ayşegül Kale ve huzurevi sakinleri katıldı. Başkan Kavaklıgil’in kıydığı nikahın ardından, Kaymakam Ünsal, çiftin mutluluğuna katkıda bulunarak onlara evlilik cüzdanlarını takdim etti.

"SEVGİ, HER YAŞTA MÜMKÜN"

Törenin ardından bir konuşma yapan Kastamonu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Köksalan, "Bugün burada şahit olduğumuz bu özel an, sevgi ve hayat arkadaşlığının her yaşta mümkünü olduğunu bir kez daha kanıtlıyor. Yeni evlenen çiftimize uzun, sağlıklı ve mutlu bir hayat diliyorum" şeklinde duygusal bir mesaj verdi.