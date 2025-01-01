İHA

2024 yılı acısıyla, tatlısıyla geride kalırken, milyonlar yeni yılı sevinç ve umutla karşıladı.

Türkiye'nin dört bir yanında yeni yılın ilk günü kutlanırken, Kastamonu'da ise daha farklı bir manzara vardı.

İnebolu ilçesinde ikamet eden Saim Güler, termometrelerin 5 dereceyi gösterdiği ilçede soğuk havaya aldırış etmeden denize girdi.

BUZ GİBİ HAVADA KARADENİZ'DE YÜZDÜ

Liman mevkiinde ilk olarak hazırlıklarını yapan Güler, ardından Karadeniz'e girerek kulaç attı.

Deniz suyu sıcaklığının 10 derece civarında olduğunu söyleyen Saim Güler, herkesin yeni yılını kutladı.

"YENİ YILIN İLK YÜZME SEZONUNU AÇTIK"

Yeni yılın ilk yüzme sezonunu açtıklarını belirten Güler, "1 Ocak 2025 yılına girdik. Günlerden yine İnebolu'dayız. Tek İstiklal Madalyalı İnebolu'dan herkesin yeni yılını kutluyorum. Yeni yılda sağlık, mutluluk, barış diliyorum ülkemize. İnşallah yeni yıl geçtiğimiz yılları bizlere aratmaz. Sağlık, sıhhat, huzur içerisinde ülkemiz ve tüm İslam alemi hayatına devam eder. İnebolu, ülkemizde tek İstiklal Madalyalı ilçedir. Kurtuluş mücadelesindeki kahramanlıkları sebebiyle bu madalya ilçemize verilmiştir.

Kurtuluş mücadelesinde deniz yoluyla İnebolu kıyılarına kadar gelen cephaneler, teknelerle kıyıya çıkartılmasının ardından kağnılarla Kastamonu'ya taşındı. 3 yıl süren bu mücadele ülkemizin kurtuluş mücadelesindeki en büyük kahramanlıklarından bir tanesi olarak kayıtlara geçmiştir. İstiklal Madalyalı tek ilçe olan İnebolu'dan bizler de herkese selam gönderiyoruz. Bizler de yeni yılı yüzerek karşılamak istedik. Deniz de, hava da şu anda harika. Bizler de bu sayede yeni yılın ilk yüzme sezonunu açmış olduk” dedi.

"ŞİFAYI DENİZDE BULDUK"

Hava soğuk olmasına rağmen deniz suyunun çok güzel olduğunu belirten Güler, “Kısa bir yüzmenin ardından biraz daha denizde yüzeceğiz. Bizim için yeterli değil, 5-10 dakika daha denizde yüzüp öyle çıkacağız. Çünkü dışarısı şu anda denizden daha soğuk. Dışarısı şu anda 5-6 derece ise deniz suyu da 10-11 derece civarında. Bizler de bu sayede şifayı denizde bulduk” diye konuştu.

"45 DAKİKA YÜZEBİLİYORUZ"

Kışın soğuk havada neden yüzdüğüne dair de Güler, “Çünkü soğuk suyun sağlıklı olduğuna inanıyoruz. Ama tabii bu durumu kimseye tavsiye etmiyoruz. Çünkü şu anda deniz suyu sıcaklığı 10-11 derece civarında. Bizler, yaz sezonundan devam ederek kış sezonuna hazırlanıyoruz. Suya muvafakatimiz yüksek. Hipoterminin derecelerini de biliyoruz. Bu yüzden şu anki deniz suyunda yaklaşık 45 dakika yüzme kabiliyetimiz bulunuyor. Bizlerde bu kabiliyetimizi kaybetmemek için sürekli açık suda yüzüyoruz.

Herkese bu havalarda yüzmeyi tavsiye etmiyorum ama vücudu soğuk suya alışık olanlara soğuk suda yüzmeyi tavsiye ediyoruz. Soğuk suyun insan vücuduna iyi geldiği bilimsel olarakta kanıtlandı. Başlangıç girişini yapabilirseniz herkes bu havada yüzebilir. Biz de yüzmemize kaldığımız yerden devam ediyoruz. İnebolu'dan herkese selamlarımızı iletiyoruz” şeklinde konuştu.