Kastamonulu ev hanımı, katsayı engeline rağmen eğitim hayaline kavuştu

Kastamonu’da yaşayan iki çocuk annesi Deniz Çiftçioğlu, meslek lisesi mezunlarının üniversite yerleştirmelerinde dezavantajlı olduğu dönemde istediği bölüme yerleşememesinin ardından yarım kalan eğitim hayalini 20 yıl sonra gerçekleştirdi. Çiftçioğlu, bu yıl girdiği sınavda Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesini kazanarak yeniden öğrenci sıralarına döndü.

MĞHENDİSLİK HAYALİ, KATSAYI ENGELİ İLE YARIM KALDI

2004’te bilgisayar bölümü mezunu olan Çiftçioğlu, 2005’te girdiği sınavda aldığı puanın bilgisayar mühendisliğine yetmesine rağmen katsayı uygulaması nedeniyle yerleşemedi. Bu durumun kendisini eğitimden uzaklaştırdığını belirten Çiftçioğlu, evliliği ve çocuklarıyla hayatına devam ettiğini söyledi:

“2005’te istediğim sonucu aldım ama katsayı engeli nedeniyle yerleşemedim. Sonra Kastamonu’ya taşındık, derken evlilik ve çocuklarla yıllar hızla geçti.”

OKUMA AŞKI, PANDEMİDE YENİDEN ALEVLENDİ

Eğitim tutkusunun hiç sönmediğini dile getiren Çiftçioğlu, pandemi döneminde başladığı diyanet kurslarının yeniden motive olmasını sağladığını ifade etti:

“Kurslar bu içimdeki okuma isteğini tekrar alevlendirdi. Yetmeyince bunu daha ileri taşımak istedim ve YKS’ye girme kararı aldım.”

YKS’de 34 yaş kontenjanından yararlanabileceğini düşünürken, beklediğinden daha yüksek bir sıralama yaparak doğrudan yerleştiğini söyledi. Şu an fakültenin hazırlık sınıfında öğrenimine devam ediyor.

"KATSAYI PROBLEMİNİ 20 YIL SONRA AŞTIM"

Çiftçioğlu, dönemin en büyük sorunlarından biri olan katsayı uygulamasının kendisi ve pek çok genç için hayal kırıklığı yarattığını hatırlattı:

Bilgisayar mühendisliği için gerekli puanı almıştım ama katsayı engeli yüzünden olmadı. Yıllarca içimde bir kırgınlık kaldı. Katsayı kalktıktan sonra da çocuklardan dolayı sınava giremedim. Şimdi 20 yıl sonra bu engeli aşmış oldum.

"OKUMANIN YAŞI YOK" DİYEREK KADINLARA İLHAM OLMAK İSTİYOR

Çiftçioğlu, özellikle yaştan dolayı eğitimden çekinen kadınlara cesaret vermek istediğini vurguladı:

“ ‘Bu yaştan sonra olur mu?’ diye düşünen tüm kadınlara örnek olmak istiyorum. Öğrenmenin yaşı yok. Tüm ömrümüz boyunca ilim talebesi olmaya niyet ettik.”

Kendisini en çok motive edenlerin çocukları olduğunu belirten Çiftçioğlu, YKS’ye girerken onu sınavda bekleyenlerin bile çocukları olduğunu ifade etti.

SINIF ARKADAŞININ İLHAM KAYNAĞI OLDU

Çiftçioğlu’nun azmi, sınıf arkadaşları tarafından da takdirle karşılanıyor.

Sınıf arkadaşı Nehir Vahitoğlu:

“Deniz abla sınıfta olduğunda çok daha motive oluyoruz. Hayat tecrübeleriyle bize yol gösteriyor.”

Bir diğer öğrenci Sudenur Kavuklu ise Çiftçioğlu’nun sınıfa cesaret verdiğini belirtti:

“Onun bu yaşta gelip okuması bize özgüven veriyor. Sayesinde derslere daha azimli hazırlanıyoruz. İyi ki aynı sınıftayız.”