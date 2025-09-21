Kastamonu’nun 5 asırlık Türk fındıkları

Kastamonu Valiliği ve İl Özel İdaresi’nin hazırladığı “Kastamonu Anıt Ağaçları” kitabında, Ağlı ilçesinin Tunuslar ve Müsellimler köylerindeki bazı Türk fındığı ağaçlarının 500 yılı bulduğu bilgisi yer aldı.

DEVASA BOYUTLARI VE YAĞLI MEYVELERİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

Boyu tek gövdede 30 metreye kadar ulaşabilen Türk fındığı ağaçlarının meyveleri genellikle sivri, kabukları kırılması zor ancak içi yağlı oluyor.

UZMANLARDAN YAŞ TAHMİNİ: 500 YIL

Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Silvikültür Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sezgin Ayan, Tunuslar’daki doğal popülasyonda yapılan ilk gözlemlere göre ağaçların en az 370, daha sağlıklı incelemelerde ise 500 yılı bulabileceğini belirtti. Müsellimler köyünde ise daha ileri yaşlarda ağaçlar bulunduğuna dikkat çekti:

“Ağacın güçlü ve dayanıklı gövde odunu, uzun ömürlü olmasını sağlıyor.”

KÖYLÜLER HALEN MEYVE TOPLUYOR

Müsellimler köyü sakinlerinden Hakkı Aslan, ağaçlardan hâlâ fındık topladıklarını söyledi:

Toprakta bitmez, çakıllarda, kayaların arasında biter. Başka yerlere diktiğinde meyve vermez. Buradaki fındık, has Türk fındığıdır. Yıllardır burada var ve toplar, yeriz. Yaklaşık 1500-2 bin ağaç var.

KESİNTİSİZ MEYVE VERİYORLAR

Kitabın yazarlarından Cebrail Keleş, ağaçların tesadüfen keşfedildiğini ve bölgedeki fındık ağaçlarının 500 yıl civarında yaşa sahip olduğunu söyledi: