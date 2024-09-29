Kayseri'de 104 yıllık İstiklal Madalyası'nı 10 bin TL'den satıyor Denizlili koleksiyoner Adnan Menderes Gün, Talas Antika Fuarı'nda Kurtuluş Savaşı'nda verilen 104 yıllık İstiklal Madalyası 10 bin TL'den satışa çıkardı. Gün, 'Para koleksiyonu ile başladım. Buralara kadar geldim. Bu işi gençlere öğretip, sevdirmek lazım.' dedi.

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DHA

Kayseri'nin Talas ilçesi Mevlana Mahallesi'ndeki semt pazarında, 'Antika ve Koleksiyon Günleri' etkinleri düzenlendi.

Etkinlik kapsamında açılan antika fuarında birbirinden değerli parçalar satışa sunuldu.

Fuara, koleksiyoncular ve antika tutkunları yoğun ilgi gösterdi.

İSTİKLAL MADALYASI'NI SATIŞA ÇIKARDI

Eski ev eşyalarının yanı sıra farklı yörelere ait kilim ve tespihlerin yer aldığı fuarda, bir parça tüm katılımcıların dikkatini çekti.

Denizlili koleksiyoner Adnan Menderes Gün, Kurtuluş Savaşı sonrası verilen 104 yıllık İstiklal Madalyası'nı satışa çıkardı.

"BU İŞİ GENÇLERE SEVDİRMEK LAZIM"

Çocukluğundan beri koleksiyonerlik yaptığını anlatan Gün, "Güzel bir fuar var. 1920 tarihli kişiye özel verilen bir İstiklal Madalyası. Biz, çocukluğumuzdan beri antika ve koleksiyon işine merak saldık. Para koleksiyonu ile başladım. Buralara kadar geldim. Bu işi gençlere öğretip, sevdirmek lazım.

"8-10 BİN TL ARASINDA BİR RAKAMA SATACAĞIM"

Benim koleksiyonumda yer alan İstiklal Madalyası sanki fabrikadan yeni çıkmış gibi tüm yazıları rahatlıkla okunacak şekilde pırıl pırıl duruyor. Bu madalyayı 8-10 bin TL arasında bir rakama satacağım. Alıcılarını bekliyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)