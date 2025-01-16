Kayseri'de 14 yaşında Ruslardan evlatlık alındığını öğrendi

DHA

Kayseri'nin İncesu ilçesinde yaşayan 25 yaşındaki genç kadın, ölüm döşeğindeki babasından tüm hayatını değiştirecek bir itiraf aldı.

Babasından evlatlık olduğunu öğrenen genç kadın, sadece ebeveynlerinin değil gerçek isminin bile bildiğinden farklı olduğunu öğrendi.

Genç kız öğrendikleri karşısında hayretler içerisinde kalırken, evlatlık alınma hikayesi de bir o kadar ilginç...

EVLİLİK DIŞI DOĞURDUĞU BEBEĞİ EVLATLIK VERDİ

Kayak yapmak için sevgilisiyle 1999 yılında Kayseri'de bulunan Erciyes Kayak Merkezi'ne gelen Rus bir kadın, tatil sırasında hamile kaldı ve 1 Nisan 2000 yılında Kayseri Doğumevi'nde kız çocuğu dünyaya getirdi.

Rus anne, hastanede aynı odayı paylaştığı Zeliha Abacı'nın bebeğinin ölü doğduğunu görünce evlilik dışı dünyaya getirdiği bebeğini Abacı çiftine evlatlık olarak verdi.

14 YAŞINDA RUS OLDUĞUNU ÖĞRENDİ

Zeliha Abacı ve Hamdi Abacı çifti, evlat edindikleri ve Sofia Eliz Bera Abacı adını verdikleri kıza bakmaya başladı.

Abacı, 14 yaşına geldiğinde kansere yakalanan Hamdi Abacı'dan evlatlık olduğunu öğrendi.

Sofia'ya Rus olduğunu ve evlat edinme sürecini anlatan Hamdi Abacı, bir süre sonra hayatını kaybetti.

ÜVEY ANNESİ KÖTÜ DAVRANINCA EVİ TERK ETTİ

Üvey annesi Zeliha Abacı'nın kendisine kötü davranması ile evi terk eden Sofia, üvey babası Hamdi Abacı'nın kız kardeşinin evinde bir süre kaldı.

Sonrasında ise çeşitli işlerde çalışarak ayaklarının üzerinde durmaya çalıştı.

Rus Sofia, son 1 yıldır ise İncesu ilçesinde belediye işçisi olarak çalışan Ali Dilek ile Ayşenur Dilek çiftinin yanında kalıyor.

"ŞÜPHELENMEYE BAŞLAMIŞTIM"

Yaşadığı süreci anlatan Abacı, "Üvey babam Hamdi ile üvey annem Zeliha 1999 yılında evlenip, Kırşehir'e taşınıyorlar. Orada üvey annem hamile kalıyor. Kırşehir'den Kayseri'ye gelirken sancılanıyor. Kayseri Devlet Hastanesi’nde doğum yapıyor. Doğum esnasında bebekleri ölüyor. Yerine ben konuluyorum. Adımı 'Elif' olarak biliyorum. 7 yaşına kadar gözlerimin tanık olduğu gerçek öz ailemin üvey aileme para verdiğine tanık oluyorum.

Para verdikten sonra 'Annen sana bakıyor mu?' diye soru soruyorlar. 'Evet' diyorum. 'O sana ne alıyor?' dediklerinde ise 'Hiçbir şey' diyorum. O zaman parayı kesiyorlar. Para kesildikten sonra üvey annemin psikolojik baskıları başlıyor. İster istemez daha çok şüphelenmeye başlıyorum." diye konuştu.

"11 YILDIR GERÇEK AİLEMİ ARIYORUM"

Üvey babası Hamdi Abacı'nın vicdan azabı çekerek ölmeden önce gerçekleri anlattığını belirten Sofia Bera, "2014 yılında üvey babam ölmeden önce vicdanen rahatlamak amacıyla 'Kızım senin gerçek ismin Sofia Eliz Bera' dedi. Ben o zamana kadar ismimi hep 'Elif' olarak biliyordum. 2022 yılına kadar hep 'Elif' ismimle yaşadım. Ardından gerçek ismimle yeniden kimlik aldım.

11 yıldır gerçek ailemi arıyorum. Devlet büyüklerimden bana yardımcı olmasını istiyorum. Kendi gücümle hiçbir şekilde bulamadım. Çok sıkıntı yaşadım. Maddi imkansızlıklardan dolayı okuyamadım. 4 üniversite kazandım. Ama okuyamadım. Şu an Ali ve Ayşenur Dilek çiftinin yanındayım. Onlar bana sahip çıktılar. Ayşenur Abla önce arkadaşımdı şimdi ailem oldu." ifadelerini kullandı.

"HER ZAMAN ARKASINDAYIZ"

Sofia Eliz Bera'ya evlerinin kapısını açan çiftten Ali Dilek, "1 yıldır yanımızda kalıyor. Ailesini bulması için her türlü imkanı sağlıyoruz. Onu kızımız gibi görüyoruz" derken, eşi Ayşenur Dilek ise "Özel sektörde çalışırken tanıştık. Oturup dertleşirken kimsesiz olduğunu öğrendim. Evlatlarımın ablası olarak sahip çıktım. Elimden geldiğince destek olmaya çalışıyorum. Her zaman da arkasındayız. Büyüklerimizden destek olmasını istiyorum." diye konuştu.