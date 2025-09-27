Kayseri'de balık tezgahları şenlendi

Kayseri'de tezgahlarda balık şenliği...

Balıkçılık yapan Ali Akçakaya, "Önce havaların sıcak olması nedeni ile çok fazla hareketlilik söz konusu değildi ama şimdi balıklarımız da gelmeye başlayınca tezgahlarımız şenlendi.

30’dan fazla çeşit balığımız geldi. Akdeniz, Marmara ve Ege olmak üzere farklı bölgelerden.

Küçük balıklardan büyük balıklara doğru sıralarsak hepsi şu anda mevcutta gelmeye başladı. Özellikle şu anda insanların talebi hamsi, istavrit ve sardalya gibi balıklara daha fazla" dedi.

"BALIKTA ENFLASYON YOK"

Akçakaya, balık fiyatlarının geçen seneyle hemen hemen aynı olduğunu söyleyerek, "Fiyatlar da çok makul ve uygun. Önceki senenin fiyatları diyebiliriz. Balıkta enflasyon yok diyebiliriz.

Çünkü şu anda çok makul ve uygun fiyatlarda satıyoruz. Balık yemenin faydalarını sayacak olursak yediden yetmişe bütün yaş grupları için önemli bir besin kaynağıdır.

Bunların içerisinde çocukların beyin gelişiminden yetişkinlerde görülen hastalıklara kadar birçok faydası olduğunu uzmanlarımız söylüyor.

Ben vatandaşlarımızın balık tüketirken aldıkları yerlere ve tazeliğine dikkat etmelerini öneriyorum" ifadelerini kullandı.