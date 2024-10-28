İHA

Kayseri'de yaşayan 79 yaşındaki Mehmet Karaimam, tespih satarak geçimini sağlıyor.

Bisikletiyle her gün evinden çıkarak 7 kilometre boyunca pedal çeviren Mehmet dede, Hunat Camisi'ne geliyor.

EMEKLİLİĞE KARŞI ÇIKIYOR

Burada akşama kadar tespih satmak için mesai harcayan Karaimam, emekliliğe de karşı çıkıyor.

Bisikletin hem zaman hem para tasarruf sağladığını da söyleyen Mehmet Karaimam; sağlık açısında da çok önemli olduğunu vurguladı.

"EMEKLİLİĞİ ALLAH NASİP ETMESİN"

"Zamanı satan adam enayi, emekli olmak için para ödeyen çift kat enayi." diyen Karaimam, şunları söyledi:

7 kilometre evden çarşıya geliyorum. 7 kilometre de bisikletle eve gidiyorum. Çarşının içerisinde de 5-6 kilometre geziyorum. Toplamda 20 kilometre bisiklet sürüyorum. Bisikletin faydasını bilse herkes biner. Birincisi sağlık var. İkinci olarak zaman tasarrufu var. Üçüncü olarak para tasarrufu var. Ancak insanlar bilmiyorlar. İlmi sayacaksın ki sağlığı seveceksin. İlmi saymayan sağlığı sevemez. İlim bütün dinlerin ortak paydası. Hristiyanlık, Musevilik ve Müslümanlık hep ilim üzerine. Bunun yanında mezhepler de hep ilim üzerine. Meslekler de ilim üzerine kuruludur. Ben çarşıya hem para kazanmak hem de sağlığı kazanmak için geliyorum. Önce sağlık, ilim sağlığı emreder. İlme uyarsak sağlıklı olursun, ilme uymazsan hasta olursun. 40 senedir teşbih yapıyorum. Allah nasip etmesin, emeklilik ne demek? Zamanlı kıymetli? Para mı? ‘Zaman kıymetli' diyoruz. Para ile satıyoruz. Bir de üste para veriyoruz. Zamanı satan adam enayi, emekli olmak için para ödeyen çift kat enayi. ‘Şurada otur sana 10 bin TL para vereceğiz deseler' sen zamanı satmış olursun. Üstelik biz para ödeyerek emekli oluyoruz. Yani ‘zamanımı alırsan, sana para veririz' diyoruz. Sağlıklı bir insana, ‘sağlığını ver de para verelim' desek verir mi? Adam tütün kullanıyor. Hem sağlığını veriyor hem de parasını.

"BEN 5 KURUŞA İP SATARIM, ANCAK HERKESE ZEKAT DAĞITIRIM"

Yanına gelen kişilere iyiliği anlattığını aktaran Karaimam, şöyle devam etti: