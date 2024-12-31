Kayseri'de felçi kuzuya ailenin bir üyesi gibi bakıyorlar

DHA

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde hayvancılık yapan Sefa Akbulut ve 10 yaşındaki kızı Ecrin, koyunlarından birinin dünyaya getirdiği kuzuyu, adeta ailelerin bir üyesi gibi seviyor.

Annesi tarafından kabul edilmeyen kuzunun yürümekte zorluk çektiğini fark edici besici, duruma bir anlam verememesi üzerine ahıra veteriner çağırdı.

Yapılan incelemede kuzunun felçli olduğu anlaşıldı.

FELÇİ KUZUYU BEBEK GİBİ BAKIYORLAR

Sefa ile kızı Ecrin Akbulut, 'Hediye' ismini verdikleri kuzuyu biberonla beslemeye başladı.

Sefa Akbulut, "20 yıldır hayvancılıkla uğraşmaktayız. Geçenlerde bir tane koyunumuz doğum yaptı. Doğum yaptıktan sonra annesi, kuzusu ile uğraşırken almadığını gördük. Ondan sonra biz de annesine vermeye çalıştık ama annesi yanına yaklaştı sonra yine bıraktı. İsmini de hediye koyduk.

Veterineri çağırdık. Hayvana bakım yaptılar. Ama hayvanın ayağa kalkmadığını gördük. Felç olduğunu öğrendik. Bizde biberonla besleme yapıyoruz. Sütünü, mamasını veriyoruz. Hayvana bakım yaparak büyütmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

"BİBERONLA BESLİYORUZ"

Kuzuya, kızıyla birlikte baktıklarını belirten Sefa Akbulut, "İnşallah sağlığına kavuşacak. Böylece Allah'ın bir imtihanından kurtulacağız. İnşallah büyüteceğiz. Hediye, bizim aileden biri gibi oldu. Biz ona, kızımla iyi bakıyoruz, seviyoruz. İnşallah onu o şekilde büyüteceğiz.

Biberonla besliyoruz, ilaçlarını veriyoruz, bakımını yapıyoruz. Kulübesi var. Kulübesinin içine koyuyoruz. Orada besliyoruz. Annesinin sütünü sağıp tekrar emzirmeye çalışıyoruz. İnşallah böyle besleyerek de kendine getireceğiz" ifadelerini kullandı.

"HEDİYE BENİM KARDEŞİM GİBİ"

Canı sıkıldığında ahıra girip kuzu ile oynadığını aktaran Ecrin Akbulut ise, "Kuzumuz doğdu. Babam onun felçli olduğunu söyledi. Gerçekten ben çok üzüldüm. Köye geldiğimizde ona bir biberon aldım. Biberonun içine de süt döktüm. Sütle onu iyice besledim. Şimdi biraz daha iyi. Canım sıkıldığında ahıra gelip onunla oynuyorum. Bütün kuzularım çok güzel ama içlerinde en güzel ve en tatlısı o. Hediye gerçekten kardeşim gibi" dedi.