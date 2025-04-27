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Haber Merkezi

Kayseri Soğanlı’da yöresel ürünlerin satışını yapan bir kadın, turistlerin tezgahına ilgisini çekmek için onlara önce İngilizce olarak "nereden geldiklerini" sorarak seslendi.

Satıcı kadın, seslendiği turistlerin Napolili olduğunu duyunca da elindeki Kapadokya bebeklerinin tanıtımını yapmaya, İtalyanca olarak bir bebeğin fiyatını vererek devam etti.

Bu görüntüler, kültür kanalı olan Fraktin TV’de yayınlandı.

GÖRÜNTÜLER YANKI UYANDIRDI

Yöresel ürün satan Türk kadın satıcının işini yaparken İngilizce'den hızla İtalyancaya geçiş yapması dünyanın ilgisini çekti.

İKİ BEBEK SATIN ALDILAR

Görüntülerdeki turistlerin, Kapadokya bebeğin fiyatını İtalyancasını kullanarak anlatan kadından iki bebek aldığı görülüyor.

“GRAZİE" VE “ALLAH BEREKET VERSİN”

Kadın, tezgahtan ayrılan turistlere önce İtalyanca "görüşürüz" ve "teşekkür ederim" anlamına gelen “Ciao" ve "Grazie" dedikten sonra da satışını Türkçe “Allah bereket versin” diyerek tamamladı.

TURİSTLER MEMNUN

Kadın satıcılar yöresel kıyafetleri, içtenlikleri ve yabancı dil bilgileriyle diğer turistlerin de ilgi odağı oldu.

Turistlerin tezgahların önünde mutlulukla poz vermeleri de görüntülere yansıdı.