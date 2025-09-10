Kayseri'de yüreyemeyen İrem'in paraşüt hayali gerçek oldu

Kayseri’de yaşayan 36 yaşındaki İrem, çocukluk çağında geçirdiği rahatsızlık nedeniyle yürüyememesine rağmen, uzun süredir kurduğu paraşütle uçma hayalini gerçekleştirdi.

Tekerlekli sandalyesiyle uçuş noktasına gelen İrem, görevlilerin yardımıyla paraşüte bindirildi. Paraşüt, Ali Dağı’ndan pilot Günay Demir eşliğinde havalandı.

"AKLIMA ÖZGÜRLÜKTEN BAŞKA BİR ŞEY GELMEDİ"

Yaklaşık 1 saat süren uçuşun ardından büyük bir heyecan yaşadığını dile getiren İrem, “Anlatılmaz, yaşanır dedikleri bir duyguymuş. Aklıma özgürlükten başka bir şey gelmiyor. Çok güzeldi.” dedi.