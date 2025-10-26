Kazada engelli olan Gaziantepli genç, futbolla hayata döndü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

6 yaşında geçirdiği trafik kazası sonucu sol bacağını kaybeden Alaaddin Kazcı, uzun süre psikolojik çöküntü yaşadı. Evde yalnız kalan Kazcı, arkadaşlarının oyunlarını pencereden izlemekle yetindi.

AMPUTE FUTBOL İLE YENİDEN HAYATA TUTUNDU

10 yaşında protez bacağına kavuşan Kazcı, Şahinbey Belediye Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı ile tanıştı. Antrenör Fatih Karakuş'un desteğiyle futbola başlayan Kazcı, kısa sürede yeteneklerini geliştirdi ve takımın vazgeçilmez oyuncularından biri oldu.

MİLLİ TAKIM YOLUNDA BAŞARI

Kazcı, Şahinbey Belediye Spor Kulübü’nde gösterdiği üstün performansla Ampute Futbol Milli Takımı’na seçildi. Sahadaki azmi ve disiplini, onu engelli bireyler için bir örnek haline getirdi.

FUTBOLUN KAZANDIRDIĞI ÖZGÜVEN

Kazcı, futbol sayesinde sosyal yaşamına döndüğünü ve özgüvenini kazandığını belirtti:

“Futbol sayesinde dışarı çıkabiliyorum, arkadaşlarımla oyun oynayabiliyorum. Hayatımı değiştiren nokta ampute futbolla tanışmam oldu”

GELECEK HEDEFİ: ŞAMPİYONLAR LİGİ

Milli takım ve kulüp formasıyla başarılarına devam eden Kazcı, bu sezon şampiyonlar ligi hedefiyle çalıştığını söyledi. Futbolun sadece spor olmadığını, aynı zamanda sosyalleşme ve özgüven kazandırma aracı olduğunu vurguladı.

ANTRENÖRÜNDEN TAM NOT

Milli Takım Yardımcı Antrenörü ve Şahinbey Belediye Spor Kulübü Antrenörü Fatih Karakuş, Kazcı’nın karakteri ve yeteneğiyle örnek bir oyuncu olduğunu belirterek, “Alaaddin iyi bir oyuncu ve iyi bir çocuk. Milli takımda kalıcı olması için daha çok çalışması gerekiyor” dedi.