Kazaklarınızın ömrünü uzatın: Bu yöntemle yıkayınca yeni gibi kalıyor

Soğuk günlerin vazgeçilmezi yün kazaklar…

Hepimiz onları kış boyunca giyiyoruz, ama birkaç yıkamadan sonra genellikle o yumuşak, yeni gibi görünümünü kaybediyor.

Birkaç basit adımla kazaklarınızı uzun süre canlı ve yumuşak tutabilirsiniz.

Öncelikle kazakları çamaşır makinesine atmadan önce bakım etiketine göz atmak çok önemli.

YÜN KAZAKLAR NASIL YIKANMALI?

Öncelikle kazakları yıkamadan önce ters çevirin ve kot pantolon gibi sert kumaşlarla birlikte yıkamaktan kaçının.

Ayrıca yalnızca özel yün deterjanı kullanmak ve makinenizin yün yıkama programını seçmek çok önemli. Alternatif olarak, “İnce/İpekler” veya “Kolay Bakım” programları da tercih edilebilir. Sıcaklık 30 santigrat dereceyi geçmemeli ve makinenin devir hızı dakikada en fazla 600 olmalı.

Uzmanlar, çok fazla deterjanın liflere zarar verebileceğini ve kalıntı bırakabileceğini de vurguluyor. Hafif bir deterjan hem yün hem de polyester kazakları nazikçe temizleyerek uzun ömürlü olmasını sağlıyor.

DOĞRU KURUTMA YÖNTEMİ

Kazaklar, kendi ağırlıkları altında asıldığında kolayca deforme olabiliyor.

İlk adım olarak, yıkadıktan sonra giysiyi büzmeden hafifçe sıkarak fazla nemi gidermek gerekiyor. Ardından parçayı bir havlunun üzerine düz bir şekilde serin ve istediğiniz formu verin.

Kurutma sırasında yüksek sıcaklıklardan kaçınmak çok önemli; ısı, liflere zarar vererek giysinin küçülmesine ve formunun bozulmasına neden olabilir.

Özellikle trikolar asla kurutucuya konulmamalı. Havada, doğal bir şekilde kurutmak hem liflerin ömrünü uzatıyor hem de giysilerin şeklini korumasını sağlıyor.