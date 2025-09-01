Kazma kürekleri hazır edin: İşte eylül ayında ekilecek bitkiler! Adeta fışkırıyor...

Toprağıyla uğraşmayı sevenler, Eylül ayıyla birlikte kazmayı ve küreği eline alıyor.

Yazın sıcak günleri yavaş yavaş sona ererken, toprak dinlenmiş ve yeni ekimlere hazır hâle geliyor. Bu ay ekilen bitkiler, hem sonbaharda hem de kışa hazırlık döneminde sağlıklı bir şekilde büyüyor.

Doğru bitkileri seçip, toprağa sevgiyle ektiğinizde, hem taze ürünlerin keyfini çıkarabilir hem de bahçenizin verimini artırabilirsiniz.

İşte, eylül ayında ekilebilecek bitkiler...

EYLÜL AYI BİTKİLERİ

Eylül ayında özellikle şu bitkiler ekilebilir:

Marul, ıspanak, roka: Serin havayı seven, hızlı gelişen yapraklı sebzeler.

Havuç, turp, pancar: Toprağın nemini iyi koruması koşuluyla kökleri sağlam ve lezzetli olur.

Soğan ve sarımsak: Kış boyunca sağlıklı bir hasat için tam zamanında ekim yapılır.

Otlar: Maydanoz, dereotu ve nane gibi aromatik bitkiler, sonbaharda lezzetli ve taze kalır.