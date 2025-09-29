Kediniz artık koltuklarınızı tırmalamayacak! Bu spreyi sıkmak yetiyor

Yeni aldığınız koltuğunuzun ya da en sevdiğiniz berjerin kısa sürede kedinizin tırmalama tahtasına dönüşmesi artık kader değil.

Uzmanlar, kedileri cezalandırmak yerine onların içgüdülerini doğru yönlendirmek gerektiğini vurguluyor. İşte tam da bu noktada devreye giren doğal bir yöntem, mobilyalarınızı korumanın en pratik yolu haline geliyor.

Kedilerin tırmalama alışkanlığı aslında bir yaramazlık değil; tamamen içgüdüsel bir ihtiyaç. Ancak mobilyaları korumanın ilk adımı, o bölgeleri kediniz için daha az cazip hale getirmekten geçiyor. Bunun için de en etkili yardımcınız, kedilerin hiç hoşlanmadığı kokularla hazırlanan doğal spreyler.

BU SPREYİ HAZILAMAK YETİYOR

Kediler özellikle keskin koku alma duyuları nedeniyle özellikle narenciye (limon, portakal) kokularından hiç hoşlanmazlar.

İşte bu narenciyelerle hazırlayacağınız basit bir sprey koltuklarınızı tırmalanmaktan kurtaracak.

Bunun için tek yapmanız gereken yarım limon ya da portakal suyunu sıkarak bir sprey şişesinin içine doldurmak. Ardından üzerine yarım su bardağı su ekleyerek iyice karıştırmanız kedinizin hoşlanmadığı o kokuyu elde etmenize yardımcı oluyor.

Bu karışımı, kedinizin tırmaladığı koltuk köşelerine, sandalye bacaklarına veya halı kenarlarına hafifçe püskürtün. Bu koku, kedinizi o bölgeden doğal olarak uzak tutacaktır.