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Haber Merkezi

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, katıldığı bir programda konuşma yapmak için sahneye çıkınca kürsünün yüksekliğinden şikayette bulundu.

Boyu kısa protokol üyelerinin de dikkate alınarak şakayla karışık en azından boyu ayarlanabilir kürsü önerisinde bulunan Çeber'in bu isteği, bir lise öğrencisi tarafından dikkate alındı.

AYARLANABİLİR KÜRSÜ

OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Hüseyin Bozgeyik, ayarlanabilir kürsü tasarladı.

Bozgeyik ve Çeber, Gaziantep'te kısa boylu protokolün sorununu çözen kürsünün yanı başında bir araya geldi.

Tasarımını tanıtan Bozgeyik ve Çeber arasında eğlenceli anlar yaşandı.

"BİZİ BÜYÜK DERTTEN KURTARDI"

O eğlenceli anları Çeber, sosyal medya hesabından paylaşırken, paylaşım çok sayıda beğeni aldı.

Paylaşımda ise şu ifadelere yer verildi:

"Sevgili hemşehrilerimiz…

Hatırlarsınız, konuşma kürsülerinin protokolün boyuna göre ayarlanabilir olması çağrısında bulunmuştuk.

Çağrımıza OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden cevap geldi.

11. sınıf öğrencimiz Hüseyin Bozgeyik, bizi büyük bir dertten kurtardı.

İşte bizi kurtaran kürsü…"