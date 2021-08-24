Kenan'ın dizilerini özleyenlere müjde: Kenan İmirzalıoğlu setlere dönüyor! İşte yeni dizisi..

Uzun zamandır bir dizi projesinde yer almayan Kenan İmirzalıoğlu, setlere dönmeye hazırlanıyor. Oyuncu en son, Mehmet: Bir Cihan Fatihi dizisi ile seyircisinin karşısına çıkmıştı.

ATV ekranlarında yayınlanan "Kim Milyoner Olmak İster?" yarışmasını sunan Kenan İmirzalıoğlu, geçtiğimiz aylarda ilk kez baba olmanın heyecanını yaşadı.

Sinem Kobal ile mutlu bir evliliği olan ve bunu bir bebekle taçlandıran İmirzalıoğlu, özel hayatıyla gündeme gelmekten kaçınıyor.

Sadece işiyle anılmak isteyen İmirzalıoğlu, yeniden dizi setlerine dönmeye hazırlanıyor.

En son Kanal D ekranlarında yayınlanan ancak istediği başarıyı yakalayamayan Mehmet: Bir Cihan Fatihi dizisinde boy gösteren oyuncu, TRT'ye transfer oldu.

Bu gelişmelerin akabinde Kenan hayranları, "Kenan İmirzalıoğlu hangi dizide rol alacak?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Kenan İmirzalıoğlu hangi dizide rol alacak?

KENAN İMİRZALIOĞLU HANGİ DİZİDE ROL ALACAK?

TRT 1’de yeni sezonda, "Mahsusa Trablus" heyecanı yaşanacak. Uzun bir süredir dizi setleri yerine "Kim Milyoner Olmak İster" programının sunuculuğunu üstlenen Kenan İmirzalıoğlu, TRT 1'in yeni dizisi Mahsusa Trablus'ta 'Kuşçubaşı Eşref' karakterine hayat verecek.

DİZİNİN KONUSU

"Mahsusa Trablus" projesi, gerçek bir ajan hikayesini konu edinecek. Ana karakterleri Mustafa Kemal Atatürk, Enver Paşa ve Zenci Musa olacak olan dizi, yeni sezonun en iddialı yapımları arasında yer almaya hazırlanıyor.

KENAN SENARYODAN ETKİLENDİ

Kenan İmirzalıoğlu'nun, Mahsusa Trablus'un senaryo ve hikayesinden çok etkilendiği öğrenildi. Tunus, Türkiye ve Cezayir’de çekimlerinin gerçekleşeceği dizi, ekim ayının sonunda sete çıkacak.

Yapımcı Raif İnan ve Uğur Veli’nin katkılarıyla TRT 1 ekranlarında seyirciyle buluşacak olan dizide, tarihin en önemli sivil direniş örgütlenmesi işlenecek.