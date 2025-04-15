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AA

Son dönemde özellikle döner tüketimi sonrası artan zehirlenme vakaları, yetkilileri harekete geçirdi.

Önce Kocaeli ardından Adana'da yaşanan "hijyen yoksunu" koşullarda üretim ve döner satışı faaliyetleri, yüzlerce vatandaşın hastalanmasına neden oldu.

DENETİMLER SIKILAŞTIRILDI

Pişmiş etin üstüne çiğ et takılması sonucu oluşan bu görüntülerin ardından, gıda işletmelerinde denetimler artırıldı.

Bu kapsama, Kilis'te de bir takım denetimler gerçekleştirildi.

HİJYEN KURALLARINI HİÇE SAYDILAR

Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde döner imalathanesinde denetim yapan zabıta ekipleri, imalathanede hijyen kurallarına uyulmadığını tespit etti.

İMALATHANE KAPATILDI

Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen denetlemelerin sıklıkla devam edeceğini belirterek şunları söyledi:

"İmalathaneye ihbar üzerine geldik. Geldiğimizde tavukların ve tavuğun yanında kullandıkları sosların yerlerde olduğunu gördük. Tavukların saklandığı buzdolaplarının paslı olduğunu gördük. Bu duruma kayıtsız kalamazdık. Bu imalathaneyi 4 gün kapatacağız. Tekrarı halinde yaptırımı daha da ağır olacak. Bütün denetimler sıklıkla devam edecek. Gıda maddesi satılan neresi varsa denetlenecek." dedi.