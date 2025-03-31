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DHA

Vatan uğruna canını feda eden şehitler, Ramazan Bayramı’nda minnetle anıldı.

Erzurum'da şehitler için Karskapı, Polis ve 15 Temmuz şehitliklerinde gerçekleştirilen etkinlikte, şehit aileleri evlatlarının mezarlarını ziyaret ederek, dualar eşliğinde minnet duygularını paylaştı.

Devlet himayesindeki çocuklar da ellerinde bayraklarla şehitliği ziyaret ederek şehit ailelerine destek oldu.

"ŞEHİTLERİN HAKKI ÖDENMEZ"

Şehitliklerdeki törenin ardından Hasan Aykut, devlet himayesindeki çocuklar ile birlikte şehit ailelerini ziyaret etti. Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Piyade Teğmen Muhammed Kır'ın annesi Hemra Cömert, ziyaretten dolayı memnun olduğunu söyledi.

Cömert, "Allah sizden razı olsun. Çok memnun oldum, duygulandım. Allah çocuklarımızı devletimize, milletimize hayırlı birer evlat etsin. Şehitlerimiz hiç unutulmayacak. Onların hakkı ödenmez" dedi.

KİMSESİZ ÇOCUKLARDAN BAYRAM ZİYARETİ

Aykut ve beraberindeki çocuklar, daha sonra Diyarbakır'da şehit olan Uzman Çavuş Fikret Gündüz'ün ailesini ziyaret etti.

Çocuklar, şehit eşi Nurcan Gündüz'ün bayramını kutladı.

Gündüz, kapısının her zaman çocuklar için açık olduğunu söyledi.

"AMACIMIZ, BİR GÖNÜL KÖPRÜSÜ KURMAK"

Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, amaçlarının bu vatanın kolay kazanılmadığını göstermek olduğunu söyledi.

Aykut, "Bayram dolayısıyla devlet himayesindeki çocuklarımızla birlikte şehitlerimizin muhterem ailelerini ziyaret ediyoruz. Amacımız, ailelerimizle çocuklar arasında bir gönül köprüsü kurmak. Devlet olarak, kurumsal olarak şehit ailelerimizin, gazilerimizin her zaman yanında olacağız. Çocuklarımızla bayram ziyaretlerimiz devam edecek. Ailelerle çocuklarımız arasında gönül köprüsü kuracağız" dedi.