Kırklareli'de çiçek açan ayçiçekleri görsel şölen sunuyor

Trakya'da ayçiçekleri "sarı gelin" ve "gündöndü" olarak anılıyor.

Kırklareli'deki ayçiçekleri, sarı ve yeşilin tonlarıyla çevreyi renklendirdi.

Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan, ayçiçeklerinin çiçek açmasıyla bölgenin görsel bir güzelliğe kavuştuğunu söyledi.

Şaylan, ayçiçeğinin görselliklerinin dışında hem ekonomik hem de görsel değeriyle Trakya'nın önemli ürünlerinden biri olduğunu kaydetti.

TARLALAR SARIYA BÜRÜNDÜ

Bölgede erken ekilen ayçiçeklerin çiçek açmasıyla tarlalar sarıya bürünürken, geç ekilen ayçiçekleri ise yeşilin tonlarıyla boy atmaya devam ediyor.

GÜN DOĞUMU VE BATIMINDA EŞSİZ MANZARA

Şekil ve renkleriyle ilgi çeken ayçiçeği tarlaları, özellikle gün doğumu ve gün batımında kartpostallık manzaralar oluşturuyor.

AYÇEÇİKLERİ EKİM SONRASINDA YAĞIŞ ALDI

Ekiliş döneminde alınan yağışların bitkinin çıkış ve gelişimine olumlu katkı sağladığını vurgulayan Şaylan, "Ayçiçekleri şu an çiçeklenip kafa oluşumunu tamamladı. Erken ekilen ürünlerde çekirdek oluşum süreci başladı. Gelişim gayet güzel gidiyor. Eğer bundan sonra da yağış alırsak bu yıl ayçiçeğinde yüksek verim bekliyoruz. Üreticilerimiz umutlu." dedi.