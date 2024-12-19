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İHA

Kış mevsiminin gelmesiyle, soğuk havaların en vazgeçilmez lezzeti olan kestane de tezgahlarda yerini buldu.

Sokak satıcılarından marketlere kadar her yerde görülmeye başlanan kestane, Elazığ'da vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor.

Kestanenin çiğ fiyatı 250, pişmiş fiyatı ise 600 liradan vatandaşlara sunuldu.

"GEÇEN SENEYE GÖRE FİYATLAR ARTTI"

Kestane satışı yapan esnaf Burak Sarıkaya, geçen seneye oranla fiyatı artan kestaneye vatandaşların taleplerinin devam ettiğini ifade etti. Sarıkaya, ''6 senedir bu tezgahı işletiyorum. Şimdi kestane zamanı, geçen seneye oranla fiyatlar bir tık arttı. Bu sene pişmişi 600 lira çiğ kestane ise 250 lira kestaneleri de kesilmiş olarak veriyoruz insanlar hiç uğraşmasınlar diye.

"MUTLULUK HORMONU VERİR"

Direkt olarak açılıyor kestaneyi. Kestane ilk başta mutluluk hormonu verir, kolesterolü dengeler, çok iyi bir besin kaynağıdır. Vücuttaki iltihaplanmayı önler'' dedi.