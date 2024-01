Kıskandıracak selfie! Antalya’ya gelen gurbetçi, Almanya’daki ailesine nispet yaptı

İHA

Antalya'da öğle saatlerinde hava sıcaklığı 21 dereceye kadar çıkarken, ocak ayına rağmen sıcak havayı görenler Konyaaltı Sahili'ne akın etti.

Sahile gelenlerin bazılarının güneşlendiği, bir kısmının da denize girdiği görüldü.

Sahildeki vatandaşların bazıları denizde kanoya bindi, denize girmeyenler ise güneşlenmeyi, piknik yapmayı ve balık tutmayı tercih etti.

Güneşlenenlerin arasında bulunan gurbetçi bir vatandaş, Almanya’daki diğer aile bireylerine deniz kıyısından fotoğraf çekerek nispet yaptı.

Kendisi güneşlenirken çocukları Almanya'da kışı yaşıyor

Sahilde güneş keyfi yapan Gurbetçi Rıza Bekkaya, kendisi güneşlenirken, çocuklarının kendilerine Almanya’dan kış fotoğrafı attığını anlattı.

Çocuklarına mayosuyla çekindiği selfie fotoğrafı gönderdi

Kent sakinleri ve turistler kış ayında denize girmenin keyfini sürerken, kente tatil için gelen bir gurbetçi soğuk hava dalgasının hakim olduğu Almanya’da mont giyen çocuklarına mayosuyla çekindiği selfie fotoğrafını attı.

"Şaşırıyorlar"

Antalya’nın muhteşem bir şehir olduğunu belirten gurbetçi, içinde bulunduğu durumu şöyle aktardı:

Tatil için 20 yıldır Almanya'ya geliyor

Almanya’dan tatil için Antalya’ya gelen Rıza Bekkaya, Antalya'yı çok sevdiğini ve hemen hemen 20 yıldır tatil için kenti tercih ettiğini söyledi.

"Yazın da olsa kışın da olsa 3-5 gün denize girerim"

Almanya’da şu anda kış şartlarının çok ağır olduğunu aktaran Bekkaya, şöyle konuştu:

Antalya'yı çok seviyorum, güzel bir yer. Mesafe olarak da Avrupa'ya yakın, 3 saatin üzerinde buraya geliyorum. Buraya geldiğim zaman kendimi daha başka hissediyorum. Denizi, insanları güzel. Onun için de buraya gelmeye her zaman dikkat ediyorum. 2-3 hafta üzerinde burada kalıyorum. Almanya'da çocuklarım şu an kar yağışı ile karşı karşıya. Bana resim gönderiyorlar, ben de onlara gönderiyorum. Şaşırıyorlar ve onlar da burayı çok seviyor. Türkiye'yi çok seviyoruz, onun için buraya hep gelip gidiyoruz. Antalya'nın havası her an güzel. Yazın da olsa kışın da olsa 3-5 gün denize girerim. Çok hoşuma gidiyor, dinleniyorum. O yüzden çoğu zaman Türkiye'ye gelip gidiyorum.