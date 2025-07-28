Klimayı açmadan önce o tuşa basın! Hem soğutma etkisini artırın hem de faturayı düşürün

Termometreler yükseldikçe klimalar hayat kurtarıyor, ama pek çok kullanıcı cihazını çalıştırmadan önce yapılması gereken kritik bir ayarı atlıyor.

Oysa gözden kaçan bu küçük detay, hem daha hızlı serinlik hem de ciddi elektrik tasarrufu sağlıyor!

Uzmanlara göre, yeni nesil klimalarda bulunan ve genellikle “Fan” veya “Air Circulation” olarak adlandırılan mod, cihazın verimini artırmak isteyenler için adeta gizli bir silah oluyormuş.

FANI AÇAN RAHAT EDİYOR

Bu özellik sayesinde klima, doğrudan soğutmaya geçmeden önce ortamda bulunan sıcak havayı eşit şekilde dağıtarak ısı dengesini sağlıyor.

Bu da kompresörün daha az çalışmasıyla sonuçlanıyor; yani daha düşük enerji tüketimiyle daha etkili soğutma!

Özellikle gün içinde güneş gören odalarda oluşan sıcak hava tabakası, klimanın doğrudan soğutma modunda fazla çalışmasına neden olabiliyor. Ancak fan modu ile ön hazırlık yapıldığında, ortam daha hızlı serinliyor ve cihaz zorlanmıyor.

Aynı zamanda fan modunda düzenli kullanımı, klimanın iç aksamında meydana gelebilecek ani sıcaklık değişimlerine bağlı yıpranmaları önlüyor. Bu da özellikle eski cihazlarda bakım ve tamir ihtiyacını azaltarak cihaz ömrünü uzatıyor.