Kocaeli'de çocuklar kaydı, kadınlar altın gününe yetişti

İHA

Hava sıcaklığının 3 derece ölçüldüğü Kocaeli'de iki gün önce başlayan kar yağışı, özellikle yüksek kesimlerde etkisini yoğun şekilde gösterdi.

Türkiye'nin kış turizmiyle ünlü ilçesi Kartepe de kırsal bölgeleri beyaza bürünerek, kartpostallık manzaralar oluştu.

KARIN TADINI ÇIKARDILAR

Okulların tatil olmasını fırsat bilen bazı çocuklar da, kendilerini dışarıya atarak karın tadını çıkardı.

Kartepe'nin Avluburun Mahallesi'nde çocuklar, ellerindeki poşetler ve plastik varillerle kayarak doyasıya eğlendi.

KADINLAR ALTIN GÜNÜNE GİTTİ

Karın getirdiği neşe, sadece çocuklarla sınırlı kalmadı.

Lapa lapa yağan karda yürüyen kadınların altın gününe gitmesi, çevredekileri gülümsetti.

Ayrıca, karlı havada yaşanan bölgedeki elektrik kesintileri, vatandaşların çözüm beklediği konular arasında yer aldı.

"4 MEVSİMİ YAŞAMAK ÇOK GÜZEL"

Kartepe'de 4 mevsimi birden yaşamanın güzel olduğunu söyleyen Vedat Eroğlu, "Kar yağmasından çok memnunuz. Her mevsimin kendine has güzelliğini yaşamak bizim için büyük bir keyif ancak eskiden küçük çocuklar kar yağdıktan sonra sokaklara çıkar, kızaklarla kayarlardı. Eskisi gibi karda eğlenen çocuklar göremiyoruz." dedi.

VATANDAŞLAR, ELEKTRİK PROBLEMİNE ÇÖZÜM BEKLİYOR

İlçe genelinde sık sık elektrik kesintilerinin yaşandığına da dikkat çeken Eroğlu şunları söyledi:

Elektriklerimiz kesildi. Bu bölgenin elektrikleri sürekli kesiliyor. Şu anda Avluburun'dayız ve burada elektrik yok. Buraya yakın Uzuntarla Mahallesi'nde de elektrik yok. Bölgesel bir kesinti var. Buna bir çözüm bulmak gerekir. Özellikle kar yağdığında insanlar büyük sıkıntı çekiyor. Yaşlı insanlar var, evde elektrik kullanması gereken insanlar var. Buna çözüm bulunması lazım.

"EŞİMLE KAR YAĞIŞINDA YÜRÜDÜK, ÇOCUKLARIMIZLA EĞLENDİK"

Serdar Kemaloğlu ise "Hayatın doğal akışında kar yağışını görmek çok güzel bir duygu. Epeydir bu duyguyu yaşayamıyorduk. Hem toprak için hem de Sapanca Gölü için iyi olacak. Kar yağışı büyük bir romantizm de oluşturuyor. Sabah saatlerinde eşimle kar yağışında yürüdük, çocuklarımızla eğlendik. Çok güzel ama cefası da var tabii ki." şeklinde konuştu.