Kocaeli'de down sendromlu Mustafa'nın en büyük hayali gerçekleşti En büyük hayali zabıta olmak olan down sendromlu Mustafa Erol'un masum isteğine kayıtsız kalınmadı. Zabıtalar eşliğinde elinde telsizle esnafı denetime çıkan Erol'un mutluluğu yüzüne yansıdı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yaşayan 31 yaşındaki down sendromlu Mustafa Erol’un en büyük hayali zabıta olmaktı.

Çevresindekiler tarafından çok sevilen Erol'un bu isteğine Yeni Mahalle Muhtarı Serpil Şengül, kayıtsız kalamadı.

EN BÜYÜK HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Şengül, down sendromlu Mustafa Erol’un bu durumunu Gölcük Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bildirdi.

Bunun üzerine harekete geçen belediye ekipleri, araç ile Erol’u evinden alarak belediye binasına getirdi.

TEBESSÜMLE KARŞILANDI

Burada Zabıta Müdürlüğü’nü ziyaret eden Erol, kendisine hediye edilen zabıta üniformasını da giyerek ekiplerle devriyeye çıktı.

Zabıta aracına binerek eline aldığı telsiz ile denetime çıkan Mustafa Erol, Gölcüklü esnaf tarafından da tebessümle karşılandı.

BOL BOL HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİ

Elinde çiçekler ile esnafı denetleyen Erol, onlarla ve zabıta ekipleriyle bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Erol, kendisinin bu isteğini yerine getiren yetkililere teşekkür etti.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)