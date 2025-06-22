Kocaeli'de sınava 2 dakika kala yetişti: Zaten çalışmamıştım

Türkiye'nin dört bir noktasında üniversite sınavı heyecanı yaşanıyor.

Adaylar, sınavın ikinci oturumu için erken saatlerinden itibaren aileleriyle birlikte sınav merkezlerine akın etti.

Ancak her sınav dönemi olduğu gibi, yine geç kalanlar ve son anda yetişenler kameralara yakalandı.

2 DAKİKA KALA YETİŞTİ

Bir öğrenci sınava 3 dakika kala koşarak yetişirken, bir başka aday ise kimliğini annesinde unuttuğunu fark etti. Okul kapısında bekleyen vatandaşlardan biri aracılığıyla annesini arayan öğrenci, kimliğin getirilmesiyle birlikte sınava 2 dakika kala içeri girmeyi başardı.

"ZATEN ÇOK ÇALIŞMADIM"

Kimliğini annesinde unutan Emir Kemal Çalışkan, "Dün sınavım iyi geçti, 2 yıllık okumayı düşünüyorum. Bu sınavı girmeyi de düşünüyordum, öylesine denemek için girecektim. O yüzden pek de bir önemi yok benim için. Kimlik yetişirse yetişir, yetişemezse sağlık olsun, pek de önemi yok. Zaten çok çalışmadım, başka planlarım var. Sadece kendimi denemek için girdim. Bu ikinci senem" şeklinde konuştu.

VELİLER DUYGUSAL ANLAR YAŞADI

Adaylar içeride soruları çözerken, dışarıda bekleyen ailelerin kimi dua etti, Kur'an-ı Kerim okudu, kimi de çay içerek çocuklarının sınavdan çıkmasını bekledi. Sınav merkezlerinin önünde zaman zaman duygusal anlar yaşandı.

Heyecanla kapıda bekleyen İdris Bayar, "Oğlumun sınavı için geldim. Tüm öğrencilere başarılar diliyorum. Çok fazla heyecan var. Oğlumdan daha fazla heyecanlıyım" dedi.

"TUVALETE GİDEMEYEN BİR ÖĞRENCİ SINAVI TERK ETMİŞ"

Emekli öğretmen olan bir diğer veli ise, "Oğlum sınava girecek, dün maratonun birinci etabı tamamlandı, ikincisi için buradayız. Çocuklar bazen rahatsızlıkları dolayısıyla tuvalet ihtiyacı oluyor ancak çıkamıyorlar. Salonlarda görevlendirilecek kişiler eşliğinde çocukların tuvalet ihtiyacı karşılanmalı. Dün bir öğrencinin tuvalete gidemediğinden dolayı sınavı terk ettiğini öğrendim" diye konuştu.