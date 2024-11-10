Kocaeli'de üniversite öğrencisi, pilav dükkanıyla geçimini sağlıyor

İHA

Kocaeli Üniversitesi'nde Reklamcılık Bölümü 4. sınıf öğrencisi olan 24 yaşındaki Resul Başköy, azmiyle çevresine örnek oluyor. Üniversite eğitimini sürdürürken, arkadaşıyla açtığı pilav dükkanında çalışarak hem kendi geçimini sağlıyor hem de derslerine devam ediyor. Başköy, mutfakta pilav yaparken aynı zamanda akademik çalışmalarını da ihmal etmiyor.

"PİLAVIMIZ SEVİLDİ, ARKADAŞLARIMIZ DA DESTEK OLUYOR"

Pandemi döneminde eğitimine bir yıl ara vermek zorunda kalan Başköy,

O dönemde çalışmaya karar verdik. Bir süre kuryelik yaptım. Arkadaşlarımızla sürekli iş kurma planları yapıyorduk ve sonunda pilav dükkanını açtık. Şu anda işlerimiz iyi, pilavımız sevildi ve öğrenci arkadaşlarımız da bize destek oluyor

dedi.

Ayrıca, eski kuryelerinin Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni bitirdiğini ve şu an atanmayı beklediğini belirtti.

"AİLEMİZE YÜK OLMUYORUZ"

Satışların iyi olduğunu ifade eden Başköy,

Kendi alanımda çalışmak istiyorum, ama şu an pilav işiyle devam ediyoruz. Gelecekte ne olur, bakacağız. Aileme yük olmadan kendi geçimimi sağlıyorum. Öğrenciyken geçinmek zor ama üstesinden geliyoruz.

diye konuştu.

"GENÇLER, KENDİLERİNİ GELİŞTİRECEK İŞLER YAPABİLMELİ"

Yaşıtlarına da seslenen Başköy,

Çalışmak çok değerli. Kendilerini geliştirecek bir şeyler yapmak adına mutlaka çalışsınlar. Okumak da çok önemli. Hem çalışıp hem okumak zorlu bir süreç olsa da, her zorluğun sonunda bir güzellik var. Sınav dönemlerinde part-time çalışan arkadaşlar gelip bizim yerimize işi yürütüyor.

diyerek, gençlere cesaret verdi.