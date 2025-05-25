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İHA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin vatandaşların güvenliği ve konforu için kentin pek çok noktasında inşa ettiği asansör ve yürüyen merdivenler, kişi ya da kişiler tarafından çirkin görüntülere maruz kalıyor.

Özellikle dezavantajlı gruplar için hayati öneme sahip asansör ve yürüyen merdivenlerde kaydedilen son görüntüler, bu kadarına da pes dedirtti.

TUTUNMA BANDINA BİNEREK KAYDILAR

Bir üst geçitte güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, 2 çocuğun yürüyen merdivenleri kullanma biçimi tehlikeli anlara sahne oldu.

Çocukların yürüyen merdivenleri kullanmak yerine yürüyen merdivenlerin tutunma bandına binerek kaymaları ve bunları eğlenceye dönüştürmeleri tepki çekti.

KASITLI OLARAK ZARAR VEREN KİŞİLERE YASAL İŞLEM UYGULANIYOR

Yürüyen merdivenlerin ve asansörlerin kasıtlı olarak durdurulması, hem kamu malına zarar veriyor hem de günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

Ayrıca ünitelere kasıtlı olarak zarar verdiği tespit edilen ve olumsuz hareketlerde bulunan kişiler için yasal işlem başlatılıyor.

Hizmette aksamaların etkin ve hızlı şekilde çözüme kavuşturulması amacıyla kamera ve izleme sistemleri ile takibi yapılıyor.