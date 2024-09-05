Kocaeli'de zıpkınla 320 kilogramlık mavi yüzgeçli orkinos avladılar Kocaeli'de 2 kişi, 15 metre derinlikte 320 kilogram ağırlığında mavi yüzgeçli orkinos avladı. Vurulduktan sonra zıpkının ipini koparıp kaçan balığı, aramalarının 3'üncü gününde bulan balıkçılar, avlanma anlarını da sevinçlerini de kaydetti.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA

Mavi yüzgeçli orkinos karasularımızda ender görünen balıklardan.

Gebze ilçesinde yaşayan Görkem Gürsoy ve Volkan Topcu isimli zıpkınla serbest dalış yapan balıkçılar, 29 Ağustos'ta Muallimköy mevkisinde zıpkınla dalış yaptı.

Tüpsüz 15 metre derinliğe ulaşan dalgıçlar, burada 2,5 metre uzunluğunda 320 kilogram ağırlığında ender görülen dev mavi yüzgeçli orkinosla karşılaştı.

VURDUKLARI ORKİNOSUN PEŞİNE DÜŞTÜLER

Vurulduktan sonra zıpkının ipini koparıp uzaklaşan orkinosun peşine düşen dalgıçlar, bölgede yaptıkları aramaların üçüncü gününde balığa ulaştı.

"2 YILDIR PEŞİNDEYDİK"

Gürsoy, 2 yıldır mavi yüzgeçli orkinosun peşinde olduklarını belirterek, şunları anlattı:

Mavi yüzgeçli. 320 kilo civarında, 2,5 metre. İnanılmaz bir avdı. Çok büyük olduğu için bütün ekipmanımızı aldı gitti. Daha sonrasında bulabildik. Çok uğraştık. Türkiye'de bir ilki başardık. Volkan sağ tarafa bakıyordu. Ben sol tarafa bakıyordum. Birdenbire buzdolabı gibi geldi önüme, atışı gerçekleştirdik. Bir baktım böyle kocaman bir şey. İnanılmaz bir duyguydu.

"DAHA ÖNCE BU KADAR BÜYÜĞÜNE HİÇ DENK GELMEDİK"

100 kilogram civarındaki orkinosları gördüklerini ancak bu kadar büyüğüne hiç denk gelmediklerini vurgulayan Gürsoy, şöyle devam etti:

Her şey hemen hemen 10 saniyede gerçekleşti. 90 metre makarayı açması 8 saniye sürdü. Bir anda toparlanabileceğini hiç tahmin etmiyordum. Peşine gitmeye yeltendim ama o çoktan uzun yol katetmişti. Volkan'la 'Peşine takılalım, ikinci atışı, üçüncü atışı yapalım.' dedik, ona göre ekipmanlarımız da vardı ama hayvan bir anda kendine geldi ve hızlandı. Bunun üzerine biz de sudan çıktık, tekneyle peşini düştük, o gün bulamadık. Ertesi gün eve gitmedik, akşam yine aradık. Kıyılarda baktık. Çünkü peşinde 90 metre makarayla beraber gitti. Üçüncü gün sonunda bulduk.

"DİĞER TÜRLERDEN FARKLI"

Zıpkın avcılığı yapan Topcu ise orkinosun diğer türlerden farklı ve epeyce büyük cüsseye sahip olduğunu anlattı.

"TELEFONLAR SABAHA KADAR SUSMADI"

Topcu, Türkiye'de zıpkın avcılığıyla uğraşanların balığın büyüklüğüne şaşırdıklarını aktararak, "Telefonlar sabaha kadar susmadı zaten. Artık şarjım dayanmadı telefonun çalmasından. Arkadaşlarımız çok sevindi. Bizi tanıyanlar, o balığın peşinde olduğumuzu biliyorlardı. Biz sürekli o balığa göre analiz yaptık. Hava raporu, su raporu, deniz suyu sıcaklığı, akıntı, gel-git. Bunların hesabını yaparak gidiyorduk." değerlendirmesinde bulundu.

MAVİ YÜZGEÇLİ ORKİNOSUN DEĞERİ: 5 MİLYON LİRA

Balığın mavi yüzgeçli olduğu için diğer orkinoslardan biraz daha üst sınıfta yer aldığına değinen Topcu, şu anki değerinin 320 kilogram üzerinden 5 milyon liraya karşılık geldiğini sözlerine ekledi.

SU ALTI KAMERASI DEVREYE GİRDİ

Gürsoy ve Topcu'nun su altı kamerasıyla kaydettiği görüntülerde, zıpkınla orkinosa atış yapmaları ve balığın hızla bölgeden uzaklaşması yer alıyor.

DEVASA BALIK SUDAN FORMU BOZULMADAN ÇIKARTILAMADI

Balığı çıkartırken formunu koruyamadıklarını dile getiren Topcu, şöyle konuştu:

O şekilde çıkaramadık. Hayvanın devasa büyüklüğü olumsuz bir durum oldu yani, çıkartamadık. En son bozulmuş şekilde çıkarttığımızda da sokak hayvanlarına mama olarak götürüldü.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)