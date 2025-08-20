Konserve kapatma yöntemi: Yıllarca kapak atmayacak

Konserve kapaklarının tutmaması, evde kışlık hazırlık yapanların en büyük kabuslarından biri.

Kavanozların kapağı bir süre sonra şiştiğinde ya da hava aldığında hem emek hem de malzeme ziyan oluyor.

Bu yüzden konservelerin yıllarca bozulmadan saklanabilmesi için doğru kapatma yöntemi büyük önem taşıyor.

Özellikle su banyosu tekniğiyle hazırlanan konservelerin kapak atma riskini en aza indiriyor.

Peki; konserve kapağı nasıl kapatılır? Kışlık kavanoz nasıl kapatılır? İşte taktiği...

KAVANOZ KAPAĞI KAPATMA YÖNTEMİ

Kavanozlar ve kapaklar mutlaka sterilize edilmiş olmalıdır. Bunun için kavanozları kaynar suda 10 dakika bekletebilirsiniz.

Kapakların contalarının sağlam olduğundan emin olun. Eskimiş, yamulmuş kapaklar kullanılmamalıdır.

Yiyeceği kavanoza doldururken üstte boşluk bırakmak önemli. Genelde 1-2 cm boşluk bırakılır.

Kenarlara bulaşan yiyecekleri temiz, nemli bir bezle silin ki kapak düzgün otursun.

Kapak, kavanozun ağzına yerleştirilir.

Çok sıkılmadan, “parmak sıkılığı” denilen kıvamda kapatılır. Yani elinizle çevirdiğinizde sıkıştığını hissedeceksin ama aşırı sıkmayacaksınız.

Geniş bir tencerenin içine bir ızgara ya da bez yerleştirin, kavanozlar doğrudan tencerenin dibine değmesin.

Kavanozları tencereye diz ve üzerlerini en az 3-4 cm geçecek kadar su doldurun.

Su kaynamaya başladıktan sonra tarifine göre (genellikle 10–40 dakika arasında) kaynatmaya devam edin. Süre, yiyeceğin türüne göre değişir.

Süre bitince kavanozları dikkatlice çıkarın ve temiz bir bezin üzerine ters çevirmeden (dik şekilde) bırakın.

Kavanozlar soğudukça içindeki hava sıkışacak ve kapaklar “çıt” diye içeri çökecek. Bu, vakumun oluştuğunu gösterir.

Orta kısmına bastığında kapak içeri göçmüşse doğru kapanmıştır. Yukarı-aşağı oynuyorsa vakum oluşmamış demektir.