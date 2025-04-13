Konya Beyşehir’de gençler salyangoz toplayarak harçlığını çıkartıyor

İHA

Konya’nın Beyşehir ilçesinde nisan ayının gelmesi ile birlikte etkili olan bahar yağmurları, başta çiftçiler olmak üzere toplumun her kesiminin yüzünü güldürdü.

Doğayı canlandıran ve su seviyesi düşen su kaynaklarına olumlu etkiler sağlayan yağmurlar, yöre halkına da ekonomik fırsat sundu.

Yumuşayan toprak yüzeyine çıkan kara salyangozları ek gelir kapısı haline geldi.

İlçe genelinde yaşayan birçok genç ve kadın, sabah erken saatlerinde ellerine aldıkları poşet ya da çuvallarla kırsal alanlara yönelip iri kara salyangozlarını toplamaya başladı.

35 LİRADAN SATILDI

Doğal ortamdan toplanan salyangozlar, kent merkezinde toplayıcılık yapan iş yerlerine 35 liradan satılıyor.

Salyangoz alım satımı yapan iş yeri sahibi Abdullah Kurt, ilçede farklı meslek gruplarından kişilerin nisan ayı ile birlikte salyangozları toplamaya başladığını belirterek, poşetler ya da çuvallar içerisinde kendilerine getirilen salyangozları satın aldıklarını söyledi.

"GENÇLER, CEP HARÇLIKLARINI ÇIKARTIYOR"

Kurt, okul çağındaki gençlerin de topladıkları salyangozlarla harçlıklarını çıkarma fırsatı yakaladığını anlatarak, iç sularda balık av yasağının başlaması sonrasında salyangoz toplama işinin, yöre insanı için son yıllarda yeni bir kazanç kapısı haline dönüştüğünü aktardı.

YURT İÇİNDEKİ FABRİKALARA GÖNDERİLİYOR

Kurt, yıllardır bu sektörde faaliyet gösterdiklerini, salyangoz toplama döneminin başlaması ile birlikte salyangozları işleyen Türkiye’deki farklı fabrikalara gönderdiklerini sözlerine ekledi.

SÜMÜKLÜ BÖCEK

Salyangozların adı bölgede "böcü, sümüklü böcek, koklangaz ve sürüngen" olarak anılıyor.