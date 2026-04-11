Eski Galatasaraylı Fernando Reges futbola veda etti

Bir dönem Galatasaray forması da giyen ve "Ahtapot" lakabıyla anılan Brezilyalı ön libero Fernando Reges, 38 yaşında profesyonel futbol kariyerini noktaladı.
FUTBOLU BIRAKTIĞINI AÇIKLADI
Ahtapot lakabıyla bilinen Fernando Reges, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:
15 yaşımda hayatımı bir hayale adadım ve o hayal bana anlamla dolu koca bir hayat geri verdi. Bugün kramponlar susuyor. Ama içim huzurlu; hayali yaşadım ve imkansızı başardım. Futbol bana her şeyi öğretti: disiplin, cesaret, fedakârlık, sevinç, acı ve yeniden başlama. Geriye minnetle bakıyorum… Geçtiğim her yerde kendimden parçalar bıraktım, hayalimin bedelini terle, fedakârlıkla ve inançla ödedim. Futbola veda etmiyorum, çünkü o benim içimde yaşıyor. Sadece bir bölümü kapatıyorum. Hikaye devam ediyor ve şimdi yeni bir oyun başlıyor. Teşekkürler futbol. Beni ben yapan sensin. Sonsuza dek senin bir parçanım.
2 ŞAMPİYONLUK YAŞADI
Öte yandan futbola ülkesinin Vila Nova (2005-2007) takımında başlayan Brezilyalı orta saha oyuncusu; Porto (2007-2014), Manchester City (2014-2017), Galatasaray (2017-2019) ve Sevilla (2019-2024) gibi Avrupa futbolunun önemli kulüplerinde forma giydikten sonra yeşil sahalara veda etti.
Son olarak Brezilya ekibi Internacional'da top koşturan Fernando Reges, sarı-kırmızılı formayla 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında Süper Lig ve 2019'da Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşamıştı.