Eski Galatasaraylı Fernando Reges futbola veda etti

Bir dönem Galatasaray forması da giyen Brezilyalı orta saha oyuncusu Fernando Reges, kariyerini noktaladığını duyurdu.

Futbola ülkesinin Vila Nova takımında başlayan; Porto, Manchester City, Galatasaray ve Sevilla gibi Avrupa futbolunun önemli kulüplerinde forma giyen Fernando, 38 yaşında yeşil sahalara veda etti.

FUTBOLU BIRAKTIĞINI AÇIKLADI

Ahtapot lakabıyla bilinen Fernando Reges, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

15 yaşımda hayatımı bir hayale adadım ve o hayal bana anlamla dolu koca bir hayat geri verdi. Bugün kramponlar susuyor. Ama içim huzurlu; hayali yaşadım ve imkansızı başardım. Futbol bana her şeyi öğretti: disiplin, cesaret, fedakârlık, sevinç, acı ve yeniden başlama. Geriye minnetle bakıyorum… Geçtiğim her yerde kendimden parçalar bıraktım, hayalimin bedelini terle, fedakârlıkla ve inançla ödedim. Futbola veda etmiyorum, çünkü o benim içimde yaşıyor. Sadece bir bölümü kapatıyorum. Hikaye devam ediyor ve şimdi yeni bir oyun başlıyor. Teşekkürler futbol. Beni ben yapan sensin. Sonsuza dek senin bir parçanım.