İHA

Konya'da yaşayan 2 çocuk annesi 58 yaşındaki Menekşe Demirkaya'nın eşi, 18 yıl önce kaza geçirdi.

Kaza sonrası, Demirkaya, evin geçimine katkı sağlamak için kağıt, hurda toplamaya başladı ancak daha sonra bıraktı.

SİMİT TEZGAHI AÇTI

Merkez Selçuklu ilçesi Kılıçaslan Mahallesi Adakale Caddesi üzerinde açtığı simit tezgahıyla evinin geçimine katkı sağlayan Menekşe Demirkaya, 3 yıldır müşterilerini güler yüzüyle karşılıyor.

İşine soğuk sıcak demeden aksatmadan devam eden Demirkaya, müşterilerinin 'simitçi teyzesi' oldu.

"HURDA TOPLARKEN DE DÜŞÜNÜYORDUM BAŞKA NE YAPABİLİRİM DİYE"

Menekşe Demirkaya, 2007 yılında eşinin kaza geçirmesinin ardından çalışamadığını, bunun üzerine kağıt, hurda toplamaya başladığını anlatarak, “Hurda toplarken de düşünüyordum başka ne yapabilirim diye. Simit satmaya karar verdim. Bu işe o şekilde başladım, çok şükür ekmeğimi kazanıyorum” dedi.

"KİMSEYE AĞIZ EĞMEMEK İÇİN BU İŞE BAŞLADIM, DEVAM EDİYORUM"

Kış aylarına rağmen işine devam etmek zorunda olduğunu anlatan Demirkaya, şöyle konuştu: