Konya'da alkollü araç sürmekten 2. kez ehliyetine el konuldu: Polis olacağım

Konya'nın Selçuklu ilçesinde, 27 yaşındaki A.K., otomobiliyle seyir halindeyken trafik ekipleri tarafından yapılan uygulamada durduruldu.

Sürücü A.K. kendisinden kimlik isteyen ekiplere, alkollü olduğunu ve 1 ay sonrasında kendisinin de polis olacağını belirtti.

DAHA ÖNCE DE ALKOLLÜ ARAÇ KULLANIRKEN YAKALANDI

Trafik ekiplerine uzun süre farklı bahaneler sunarak kimliğini vermeyi reddeden A.K.'nin, daha öncesinde alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu anlaşıldı.

Uzun süren konuşmanın sonrasında A.K., kimliğini ekiplere vermeyi kabul etti ancak bu sefer de alkolmetreye üflemeyi reddederek adeta polisleri sabır testine soktu.

EHLİYETİNE 2 YIL SÜREYLE EL KONULDU

Sonunda alkolmetreye üfleyen A.K., 1,88 promil alkollü çıktı.

Sürücü A.K.'nin ehliyetine 2 yıl süreyle el konulurken, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.