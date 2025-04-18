İHA

Konya'da havaların ısınması ile birlikte şehir merkezinde motosiklet kullanımının yaygınlaşması ve buna bağlı olarak bu araçların trafik kazalarına karışma oranının artmasıyla İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, artan motosiklet kazalarının önlenmesi ve yaşanabilecek zararların önüne geçilebilmesi için denetimleri arttırdı.

'Drone' destekli denetimlerde bazı sürücülerin kask ve sürücü ekipmanlarını taktıkları bazı sürücülerin ise kaskı motosikletin direksiyonunda bulundurduğu görüldü.

"YAPACAK BİR ŞEY YOK KASKIMI ÇALDILAR"

Durdurulan kasksız bir sürücü ise polis memurunun, kaza anında kaskın sürücüleri büyük oranda koruduğunu hatırlatması üzerine, "Yapacak bir şey yok, kaskımı çaldılar. Dükkanın önünde yıkım vardı, çalmışlar. Normalde binmem ama bankaya gitmem lazımdı. Çok acil, sen cezamı yaz ağabey." diye konuşması dikkat çekti.

"EHLİYET YOK HOCAM BENDE"

Kasksız, ehliyetsiz ve plakasız motosiklet kullandığı için uygulama noktasında durdurulan sürücü ise, "Ehliyet yok hocam bende. Ehliyeti alacaktım, belgeleri verdim. Bilmiyordum böyle olduğunu." dedi.

"ONA GÖRE ÖNLEM ALIYORUM"

Başka bir kasksız sürücü ise, "Ben şurada bulunan evime gidiyorum. Bir yere gitmiyorum ki elektrikli motosiklet ile nereye gideceğim?" diye konuşurken, "Kasksız bir kazada hayati tehlikeniz bulunuyor." denilmesi üzerine "Ona göre önlem alıyorum." şeklinde kendini savundu.

Ekipler, denetimlerde trafik güvenliğini tehlikeye atacak eksiklikleri ve arızası bulunan, muayenesiz motosikletleri özel olarak denetlerken kasksız ve ekipmansız motosiklet kullanan sürücülerin ikaz edilmesi için denetimlerin aralıksız süreceğini belirtti.