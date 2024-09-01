Konya'daki Uyuz Gölü kurudu

Konya'nın Kulu ilçesinin 30 kilometre kuzeyinde ve Ankara sınırında yer alan, göçmen kuşların uğrak yeri olan tatlı sudan oluşan Uyuz Gölü kurudu.
Uyuz Gölü, bölgede "Kömüşini Gölü" olarak da anılıyor.
Yeraltı suları ile beslenen tatlı su gölünün derinliği 1 buçuk metreydi ve toplam 15 kilometrekare alana sahipti.
TUZ GÖLÜ HAVZASINDA YER ALIYORDU
Konya kapalı havzası ve alt havzası olan Tuz Gölü havzası içinde yer alan göl, 1992'de sit alanı ilan edildi.
SAZLIKLARLA KAPLI GÖL GÖÇMEN KUŞLARIN UĞRAK YERİYDİ
Göl kıyılarının sazlıklarla kaplı olması nedeniyle, başta dikkuyruk olmak üzere birçok göçmen kuş tarafından üreme alanı olarak kullanılan göl, bu nedenle alan koruma statüsü kazandı.
SU KAYNAKLARI KESİLDİ
Beslendiği su kaynakların mevsimsel kuraklık nedeniyle kesilmesi nedeniyle göl tamamen kurudu.
KUŞLAR TERK ETTİ
Binlerce kuşa ev sahipliği yapması gereken gölü, çoğu su kuşları da terk etti.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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