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Konya'daki Uyuz Gölü kurudu

Konya'daki Uyuz Gölü kurudu Yapılan incelemelerde Konya ve Ankara'nın arasında bulunan ve göçmen kuşların uğrak yeri olan Uyuz Gölü'nün kuruduğu tespit edildi.