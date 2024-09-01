Konya'daki Uyuz Gölü kurudu
İHA

Konya'nın Kulu ilçesinin 30 kilometre kuzeyinde ve sınırında yer alan, göçmen kuşların uğrak yeri olan tatlı sudan oluşan Uyuz Gölü kurudu.

Uyuz Gölü, bölgede "Kömüşini Gölü" olarak da anılıyor.

Yeraltı suları ile beslenen tatlı su gölünün derinliği 1 buçuk metreydi ve toplam 15 kilometrekare alana sahipti.

TUZ GÖLÜ HAVZASINDA YER ALIYORDU

kapalı havzası ve alt havzası olan Tuz Gölü havzası içinde yer alan göl, 1992'de sit alanı ilan edildi.

SAZLIKLARLA KAPLI GÖL GÖÇMEN KUŞLARIN UĞRAK YERİYDİ

Göl kıyılarının sazlıklarla kaplı olması nedeniyle, başta dikkuyruk olmak üzere birçok göçmen tarafından üreme alanı olarak kullanılan göl, bu nedenle alan koruma statüsü kazandı.

SU KAYNAKLARI KESİLDİ

Beslendiği su kaynakların mevsimsel kuraklık nedeniyle kesilmesi nedeniyle göl tamamen kurudu.

KUŞLAR TERK ETTİ

Binlerce kuşa ev sahipliği yapması gereken gölü, çoğu su kuşları da terk etti.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)