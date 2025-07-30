Konya'ya gelen Norveç vatandaşları İslam'ı seçti

İslamiyet, çağlar boyunca farklı kıtalarda ve kültürlerde yankı bulan evrensel mesajıyla günümüzde de insanların kalbine dokunmaya devam ediyor.

Sadece doğduğu topraklarda değil; Avrupa’dan Amerika’ya, Afrika’dan Uzak Doğu’ya kadar her yıl binlerce kişi, İslam’ın hakikatine kendi arayışlarıyla ulaşıyor.

AKRABA ZİYARETİNE GELİP MÜSLÜMAN OLDULAR

Bu küresel yönelişin bir örneği de Konya’da yaşandı.

Konya'nın Beyşehir ilçesine akraba ziyareti için gelen Norveçli Roy Terie Solheim ve Isabella Esmeralda Gerd Vergara Conception, İlçe Müftülüğünde düzenlenen ihtida töreni ile Müslüman oldu.

İSİMLERİ DE DEĞİŞTİ

Tören sırasında Roy Terie Solheim "Mehmet", İsabella Esmeralda Gerd Vergara Conception ise "Esmeralda" ismini aldı.

İlçe Müftüsü Enes Aktaş, iman ve İslam'ın şartları, temel ibadetler ve dini sorumluluklar hakkında bilgilendirdiği Mehmet ve Esmeralda'ya ihtida belgelerini ile Kur'an-ı Kerim ve çeşitli dini yayınlar hediye etti.

Program, dualarla son buldu.