Kozak Yaylası’nın “Yeşil Denizi”nden şifa kaynağı: Çam kozalağı pekmezi

İzmir’in Bergama ilçesindeki Kozak Yaylası, yalnızca fıstık çamı ormanlarıyla değil, kadınların imece usulüyle ürettiği çam kozalağı pekmeziyle de dikkat çekiyor. Yörede “yeşil deniz” olarak bilinen yaylada üretilen pekmez, hem şifa kaynağı hem de gelir kapısı haline geldi.

KIZILÇAM KOZALAKLARINDAN ŞİFA DOLU EMEK

Kozak Yaylası’nın bereketli doğasında yaşayan kadınlar, her yıl mayıs ayından itibaren taze kızılçam kozalaklarını toplayarak imece geleneğini sürdürüyor. Keser yardımıyla ikiye bölünen kozalaklar, evlerin bahçelerinde yıkanıp bakır kazanlara alınarak odun ateşinde kaynatılıyor.

Kaynama sırasında aroması için çam reçinesi ve üzüm pekmezi eklenen karışım, yaklaşık 8 saat boyunca pişiriliyor. Kıvamını alan pekmez süzülüp bir süre dinlendirildikten sonra kavanozlara dolduruluyor. Ürün, Türkiye’nin dört bir yanından gelen siparişlerle kadınların ekonomik gücüne katkı sağlıyor.

"ŞİFA DEPOSU" OLARAK GÖRÜLÜYOR

Hisarköy Mahallesi sakini Serpil Özkan, komşularıyla birlikte üretim yaptıklarını belirterek, ürünün yoğun ilgi gördüğünü söyledi:

İstanbul, İzmir her yerden arayan oluyor. 15 günde bir pekmez kaynatıyorum. Gerçek bir şifa deposu. Özellikle bronşit ve sigara içenlere iyi geldiğini söylüyorlar. Ciğerleri temizliyor, grip olunca içiyoruz, öksürüğe çok iyi geliyor.

KADINLARDAN İMECE GELENEĞİYLE ÜRETİM

Üreticilerden Serap Zeybek de çam kozalağı pekmezinin hem kolay yapıldığını hem de gelir getirdiğini ifade etti:

Hemen hemen bütün kadınlar yapmaya başladı. Satışı da güzel, faydası da çok. Teyzem, komşular, kardeşim, annem hep beraber imece usulü üretiyoruz. Hem işimiz kolaylaşıyor hem de birlikte vakit geçiriyoruz. Aile bütçemize katkı sağlıyoruz.

"YILDA 400 KAVANOZA YAKIN SİPARİŞ ALIYORUM"

Üretimi ailesiyle birlikte sürdüren çiftçi Mehmet Okan Özkan, Kovid-19 salgını döneminde çam kozalağı pekmezine olan ilginin arttığını dile getirdi:

Yılda 300-400 kavanoz civarında sipariş alıyorum. İstanbul, İzmir, Aydın ve Çanakkale’ye gönderiyoruz. Özellikle KOAH, astım, bronşit, grip gibi rahatsızlıklarda faydalı olduğu söyleniyor. Kronik hastalığı olan birçok kişi bizden temin ediyor.

Doğal üretim yöntemleriyle hazırlanan çam kozalağı pekmezi, hem yöre kadınlarının dayanışmasının bir simgesi hem de Türkiye’nin dört bir yanına yayılan geleneksel bir şifa kaynağı olmaya devam ediyor.