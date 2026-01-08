İstanbul'un bazı ilçelerinde kar yağışı etkili olacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul'da geçtiğimiz hafta görülen kar yağışı, yeniden etkisini gösterecek.

Sıcaklıkların düşeceği İstanbul'da özellikle gece yarısı bazı ilçelerde kar yağışı görülecek.

Pazar gününden itibaren ise ülkenin büyük bölümü soğuk havanın etkisi altına girecek.

SULU KAR GELİYOR

Pazar akşamı pazartesi ve salı günü ülkenin büyük bölümünde kar yığışı olacak İstanbul'da da pazar günü sulu kar pazartesi günü kar yağışı ihtimali var.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 63 il için kuvvetli yağış, kar ve fırtına uyarısı yaptı.

Uyarı yapılan iller şunlar;

"Afyonkarahisar, Ankara, Artvin, Balıkesir, Bingöl, Bolu, Bursa, Denizli, Edirne, Erzurum, Gümüşhane, Isparta, İzmir, Kastamonu, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Muğla, Nevşehir, Ordu, Sakarya, Siirt, Sivas, Trabzon, Uşak, Yozgat, Aksaray, Karaman, Batman, Bartın, Iğdır, Düzce, Ağrı, Antalya, Aydın, Bilecik, Bitlis, Burdur, Çanakkale, Diyarbakır, Erzincan, Giresun, Hakkari, İstanbul, Kars, Kayseri, Kırşehir, Konya, Manisa, Muş, Niğde, Rize, Samsun, Sinop, Tekirdağ, Tunceli, Van, Zonguldak, Bayburt, Kırıkkale, Şırnak, Ardahan ve Yalova."

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK

Bugün İstanbul ve Bursa'da lodos yeniden şiddetlenecek ve sağanak yağmur etkili olacak.

Gece saatlerinde bazı ilçelerde kısa süreli kar yağabilir.

Ankara'da da bugün sağanak, yarın ise kar var.

İzmir'de ve Antalya'da şiddetli yağışa karşı da uzmanlardan uyarı geldi.

Bugün; İstanbul 15, Ankara 12, İzmir 17, Bursa 15, Antalya 19 derece civarlarında seyredecek.

İSTANBUL VE ÇEVRE İLLER İÇİN FIRTINA UYARISI

Bugün sabah saatlerinden itibaren İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor.

Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler, kar örtüsü olan bölgelerde tipi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması isteniyor.

AKOM'DAN UYARI

İstanbul’da sabah saat 07.00 sıralarında etkisini göstermeye başlayan kuvvetli rüzgar ve lodos, şehir genelinde yaşamı olumsuz etkiledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), yaptığı yazılı açıklamada, kent genelinde sabah saatlerinden itibaren fırtına ile birlikte sağanak geçişlerinin görüleceğini belirtti.

Açıklamaya göre, ülkenin büyük bölümünde etkili olacak yağışlı sistemle beraber, sıcaklıklar da önemli ölçüde düşüş gösterecek.

Hafta başından itibaren mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların, perşembe günü itibarıyla 8-10 derece azalarak kış değerlerine gerilemesi bekleniyor.

AKOM, İstanbul’un da aralarında olduğu birçok ilde soğuk hava dalgası ve sert rüzgar etkisinin hissedileceğini vurguladı.

VALİLİKTEN DE UYARI GELDİ

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada ise "İstanbul’da Cuma günü hava sıcaklığı hissedilir şekilde düşecek Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre; 08.01.2026 Perşembe günü sabah saatlerinden itibaren rüzgârın güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli rüzgâr ve fırtına (50-70 km/saat, yüksek kesimler başta olmak üzere yer yer 80-90 km/saat) olarak eseceği tahmin edilmektedir.

08.01.2026 Perşembe görülecek sağanak, gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklenmektedir.

Sıcaklıkların hissedilir şekilde düşeceği Cuma sabah saatlerinde; yüksek kesimlerde oluşabilecek buzlanma ve don olayına karşı, Kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenme riski ile ulaşımda aksamalarla, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.